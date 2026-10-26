FA#Quan queia el SIsol, un vesFA#pre vaig entendre SI RE#mque jo aSIquí m’hi FA#vull quedar per semSIpre.
No és FA#Miami ni les MaldiSIves, mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies, i el sol ens RE#mposa totes les piSIles; de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.
FA#Tenim el millor clima, SIaquí s’hi viu molt bé. RE#mQuan la gent s'estima, SOL#m7ho celebra pel carrer. FA#Portem un any d'espera SIi apreta la calor. RE#mSom del Mediterrani, SOL#m7el millor racó del món.
RE#mEns aixequem SIa l'hora de dinar, FA#ens adormim LA#7quan la lluna se'n va, RE#m7ressusciSItem si ens tornem a banyar, FA#l'estiu és DO#ja.
No és Miami FA#ni les Maldives, SI mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies, i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.
De Creta a PalaDO#mós, SIcom no n'he d'estar orguDO#llós! RE#mVivim en el millor racó SOL#m7d'aquest món. FA#Se la llevó el tiburón, DO#el tiburón.
Amb l'orFA#gull d'omplir les places, amb el cant SIde les trompetes i FA#un bombo que esclata amb el ritme SIdels ancestres. RE#m7Sents com el cor s'eleva SIi el Mediterrani crema. FA#Portem el foc d'aquesta terra dins SIles venes.
No és Miami FA#ni les Maldives, SI mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies, i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI de cop es fan inFA#teressants les nostres vides. SI
No és Miami FA#ni les Maldives, SI mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies, i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.
No és Miami, FA#SI això és el Mediterrani. FA#SI No és Miami, però aquí vull RE#mpassar la SIvida. No és Miami. FA# No és Miami, però aquí SIvull passar la viRE#mda, això SIés el Mediterrani. FA#