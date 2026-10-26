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No és Miami (ft. Els Catarres & Henry Mendez) (Acords)

Quan queia el sol

Acords Acords
Buhos
FA#Quan queia el SIsol,
un vesFA#pre vaig entendre SI
RE#mque jo aSIquí
m’hi FA#vull quedar per semSIpre.

No és FA#Miami ni les MaldiSIves,
mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies,
i el sol ens RE#mposa totes les piSIles;
de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.

FA#Tenim el millor clima,
SIaquí s’hi viu molt bé.
RE#mQuan la gent s'estima,
SOL#m7ho celebra pel carrer.
FA#Portem un any d'espera
SIi apreta la calor.
RE#mSom del Mediterrani,
SOL#m7el millor racó del món.

RE#mEns aixequem SIa l'hora de dinar,
FA#ens adormim LA#7quan la lluna se'n va,
RE#m7ressusciSItem si ens tornem a banyar,
FA#l'estiu és DO#ja.

No és Miami FA#ni les Maldives, SI
mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies,
i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI
de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.

De Creta a PalaDO#mós,
SIcom no n'he d'estar orguDO#llós!
RE#mVivim en el millor racó SOL#m7d'aquest món.
FA#Se la llevó el tiburón, DO#el tiburón.

Amb l'orFA#gull d'omplir les places,
amb el cant SIde les trompetes
i FA#un bombo que esclata
amb el ritme SIdels ancestres.
RE#m7Sents com el cor s'eleva
SIi el Mediterrani crema.
FA#Portem el foc d'aquesta terra dins SIles venes.

No és Miami FA#ni les Maldives, SI
mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies,
i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI
de cop es fan inFA#teressants les nostres vides. SI

No és Miami FA#ni les Maldives, SI
mediterràniaFA#ment aquí passem els SIdies,
i el sol ens poRE#msa totes les piles; SI
de cop es fan inFA#teressants les nostres viSIdes.

No és Miami, FA# SI
això és el Mediterrani. FA# SI
No és Miami, però aquí vull RE#mpassar la SIvida.
No és Miami. FA#
No és Miami, però aquí SIvull passar
la viRE#mda, això SIés el Mediterrani. FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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