FAmaj7Avui se’m fa MImpetit tot el que visc. REm7Fred, m’abraces, però no ho sé DOmaj7sentir.
FAmaj7Avui no estic per mi, pel que no tinc i el que no MImfaig per no patir. He deciREm7dit petar, dormir, perdut per MImmi.
FAmaj7Tot és dimiMImnut i diluït, REm7soc esclau del MImtemps que porto aquí. FAmaj7Atordit, perdut en MImmi, REm7arrepenMImtit del que no he dit.
FAmaj7Romp una barrera, però me’n trob una altra. MImMe trob una fera, tard en adonar-me’n. REm7Tu metreus s’estigma que tenc per resoldre. MImVolam dins sa casa, volam com un atre. FAmaj7Dies en espera, no trob manera: MImsi no és amb tu, no vaig endavant ni enrere. REm7No tinguis pressa, sa pressa m’estressa. MiDOmaj7llor si no feim via, via.
FAmaj7Tot és dimiMImnut i diluït, REm7soc esclau del MImtemps que porto aquí. FAmaj7Atordit, perdut en MImmi, REm7arrepenMImtit del que no he dit.
REm7Avui no estic per mi, pel que no tinc i el que no SOL6faig per no patir. He deFAmaj7cidit petar i dormir perdut per SOLmi.