Quan la
DOnit i el dia REs'acabin tro SOLbant,
quan la
DOpor i l'odi REs'acabin be SOLsant,
deixa
DOrem la ràbia REsense obrir les SOLportes. SImI ara MImdeixa'm REestar DOsol
i sa
REbré que no MImcanvia REràs.
Com els
SOLdos amants que s'han descobert,
jo no
MImsoc un sant, tu no vols l'infern;
som el prin
DOcipi i el fi REnal d'un mateix SOLllibre.
Com la
SOLnoia ardent, farta d'esperar,
ell no és
MImprou atent, no sap de què parlar;
són la
DOcara i la creu REd'una mateixa mo SOLneda.
Quan la
DOnit i REel di SOLa...
No estic
DOfet per po REder-te esti SOLmar. DOEstic massa SOLlluny, DOmassa lluny de SOLtu, DOsi no fos pel SOLtemps
que
REs'escurça quan tornem a casa.
Quan la
DOnit i el dia REs'acabin tro SOLbant,
quan la
DOpor i l'odi REs'acabin be SOLsant,
deixa
DOrem la ràbia REsense obrir les SOLportes. SImI ara MImdeixa'm REestar DOsol
i sa
REbré que no MImcanvia REràs.
quan la
deixa
i sa
Com els
jo no
som el prin
Com la
ell no és
són la
Quan la
No estic
que
Quan la
quan la
deixa
i sa