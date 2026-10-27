No estic per poder-te estimar (Acords)

Quan la nit i el dia s'acabin trobant

Acords Acords
Fes-te Fotre
Quan la DOnit i el dia REs'acabin troSOLbant,
quan la DOpor i l'odi REs'acabin beSOLsant,
deixaDOrem la ràbia REsense obrir les SOLportes.
SImI ara MImdeixa'm REestar DOsol
i saREbré que no MImcanviaREràs.

Com els SOLdos amants que s'han descobert,
jo no MImsoc un sant, tu no vols l'infern;
som el prinDOcipi i el fiREnal d'un mateix SOLllibre.

Com la SOLnoia ardent, farta d'esperar,
ell no és MImprou atent, no sap de què parlar;
són la DOcara i la creu REd'una mateixa moSOLneda.

Quan la DOnit i REel diSOLa...
No estic DOfet per poREder-te estiSOLmar.

DOEstic massa SOLlluny,
DOmassa lluny de SOLtu,
DOsi no fos pel SOLtemps
que REs'escurça quan tornem a casa.

Quan la DOnit i el dia REs'acabin troSOLbant,
quan la DOpor i l'odi REs'acabin beSOLsant,
deixaDOrem la ràbia REsense obrir les SOLportes.
SImI ara MImdeixa'm REestar DOsol
i saREbré que no MImcanviaREràs.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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