No et fas el llit (Acords)

Diu que ja no et fas el llit

Acords Acords
Mishima
SOLDiu que ja no et fas el llit
SImi que plores a les nits,
DOi quan surts amb les amigues
REdiu que menges amb els dits.
SOLDiu que truques a tothom,
SImfins i tot antics companys,
DOperò jo sé que el que tu busques
REnomés ho trobaràs amb mi.

SOL SIm DO RE

SOLDiu que et van veure amb el Joan
SImun dissabte allà al canòdrom,
DOquan tothom sap que és un imbècil
REi que li suen molt les mans.
SOLDiu que reies massa fort
SImi que apostàveu pels més lents.
DOEn sortir et va fer un petó
REi després, en fi, després no ho vull saber. No…

SOLI has tornat a treballar
SImi ara et lleves més aviat,
DOi el cafè amb llet que jo et servia
REte'l posa el noi de l'altre torn.
SOLDiu que no et va tan malament,
SImperò a mi em sembla que em menteixen,
DOperquè jo sé que el que et fa falta
REnomés ho trobaràs amb mi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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