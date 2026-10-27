SOLDiu que ja no et fas el llit SImi que plores a les nits, DOi quan surts amb les amigues REdiu que menges amb els dits. SOLDiu que truques a tothom, SImfins i tot antics companys, DOperò jo sé que el que tu busques REnomés ho trobaràs amb mi.
SOLSImDORE
SOLDiu que et van veure amb el Joan SImun dissabte allà al canòdrom, DOquan tothom sap que és un imbècil REi que li suen molt les mans. SOLDiu que reies massa fort SImi que apostàveu pels més lents. DOEn sortir et va fer un petó REi després, en fi, després no ho vull saber. No…
SOLI has tornat a treballar SImi ara et lleves més aviat, DOi el cafè amb llet que jo et servia REte'l posa el noi de l'altre torn. SOLDiu que no et va tan malament, SImperò a mi em sembla que em menteixen, DOperquè jo sé que el que et fa falta REnomés ho trobaràs amb mi.