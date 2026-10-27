SOL Diu que ja no et fas el llit

SIm i que plores a les nits,

DO i quan surts amb les amigues

RE diu que menges amb els dits.

SOL Diu que truques a tothom,

SIm fins i tot antics companys,

DO però jo sé que el que tu busques

RE només ho trobaràs amb mi.



SOL SIm DO RE



SOL Diu que et van veure amb el Joan

SIm un dissabte allà al canòdrom,

DO quan tothom sap que és un imbècil

RE i que li suen molt les mans.

SOL Diu que reies massa fort

SIm i que apostàveu pels més lents.

DO En sortir et va fer un petó

RE i després, en fi, després no ho vull saber. No…



SOL I has tornat a treballar

SIm i ara et lleves més aviat,

DO i el cafè amb llet que jo et servia

RE te'l posa el noi de l'altre torn.

SOL Diu que no et va tan malament,

SIm però a mi em sembla que em menteixen,

DO perquè jo sé que el que et fa falta

RE només ho trobaràs amb mi.