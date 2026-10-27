No et fiïs de la calma (Acords)

Quan jo en tenia pocs anys

Acords Acords
Marina Rossell
marina rossell inicis 1977 1990
marina rossell inicis 1977 1990
LA MI

LAQuan jo en tenia pocs SImanys,
MIel pare em duia a la LAbarca
i em deia: quan siguis SImgran,
MIno et fiïs REmai de la LAcalma.
Quan jo en tenia pocs SImanys,
MIel pare em duia a la LAbarca
i em deia: quan siguis SImgran,
MIno et fiïs REmai de la LAcalma.

Bufa, ventet, bufa ben MIfort;
hissem la vela, que anem a LAport.

Mentre anàvem naveSImgant,
MIel pare mai no em caLAllava:
mira el que estem pasSImsant,
MIque ho pasREsarem més veLAgades.
Mentre anàvem naveSImgant,
MIel pare mai no em caLAllava:
mira el que estem pasSImsant,
MIque ho pasREsarem més veLAgades.

Bufa, ventet, bufa ben MIfort;
hissem la vela, que anem a LAport.

He estat un home vaSImlent
MIi no he girat mai la LAcara
quan he sentit a la SImpell
MIl'urpa de REla torboLAnada.

Bufa, ventet, bufa ben MIfort;
hissem la vela, que anem a LAport.
Bufa, ventet, bufa ben MIfort;
hissem la vela, que anem a LAport.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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