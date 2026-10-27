LAQuan jo en tenia pocs SImanys, MIel pare em duia a la LAbarca i em deia: quan siguis SImgran, MIno et fiïs REmai de la LAcalma. Quan jo en tenia pocs SImanys, MIel pare em duia a la LAbarca i em deia: quan siguis SImgran, MIno et fiïs REmai de la LAcalma.
Bufa, ventet, bufa ben MIfort; hissem la vela, que anem a LAport.
Mentre anàvem naveSImgant, MIel pare mai no em caLAllava: mira el que estem pasSImsant, MIque ho pasREsarem més veLAgades. Mentre anàvem naveSImgant, MIel pare mai no em caLAllava: mira el que estem pasSImsant, MIque ho pasREsarem més veLAgades.
Bufa, ventet, bufa ben MIfort; hissem la vela, que anem a LAport.
He estat un home vaSImlent MIi no he girat mai la LAcara quan he sentit a la SImpell MIl'urpa de REla torboLAnada.
Bufa, ventet, bufa ben MIfort; hissem la vela, que anem a LAport. Bufa, ventet, bufa ben MIfort; hissem la vela, que anem a LAport.