No existeix l'amor feliç (Acords)

Mai res pertany del tot a l'home: ni la seva força

Acords Acords
Mishima
mishima l amor felic
mishima l amor felic
LAmMai res pertany del tot a l'home: ni la seva REmforça,
ni la seva febleMIdim7sa, ni el seu cor. I quan LAmcreu
que obre els braREços fa FAl'ombra d'una MI7creu. LAm
Quan creu que ha atrapat REmla felicitat, la fa malSOLbé.
La vida és un esDOtrany i dolorós diMI7vorci.
No existeix l'amor feLAmliç.

La seva vida sembla la d'aquells soldats sense REmarmes
que algú havia MIdim7vestit per un altre desLAmtí.
De què els deu REservir lleFAvar-se cada maMI7tí? LAm
Quan els trobem al vespre REmdesarmats i inseSOLgurs,
digues, vida meva, aquests DOmots i aguanta el MI7plor:
No existeix l'amor feLAmliç.

Vell amor meu, estimat amor, ferida meREmva,
et porto ben enMIdim7dins com a un ocell feLAmrit,
i aquests, sense saREber-ho, ens miFAren en pasMI7sat, LAm
repetint després de REmmi aquestes paraules que us he SOLdit,
i que pels teus grans DOulls tan aviat van moMI7rir:
No existeix l'amor feLAmliç.

El temps per aprendre a viure i ja s'ha fet massa REmtard.
Que plorin en la nit MIdim7tots els nostres cors alLAmhora,
tots els laREments que calen a FAcanvi d'un calfred d'emoMI7ció, LAm
tota la tristesa que REmfa falta per la mínima SOLcançó,
tots els sanglots per DOa una trista guitarMI7ra.
No existeix l'amor feLAmliç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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