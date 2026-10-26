SOLJa no sé quants REdies fa que esSOLtic aiRExí, SOLcallant la veu, REles mans al cap, he SOLde dorREmir.
Ohhh! Les niFAts que mai s'acaDOben, els REdies són més SOLcurts, quan esFAtic tancat a DOcasa, sense proREjectes, sense SOLtu.
El meu LAmcor com una esFApasa va taLAmllant el meu pasFAsat. He queLAmdat descalç com FAúnic futur, no em DOveig en els miREralls.
I SOLm'han quedat els REulls en blanc de SOLsoleREdat. Soc SOLun covard, però REavui tindré cor SOLde solREdat.
Ohhh! Els matiFAns que mai s'acaDOben, de REnits pensaré amb SOLtu, quan esFAtigui lluny de DOcasa, sense proREjectes, sense SOLtu.
CanviaLAmran la meva FAroba, el meu LAmnom, el meu caFAbell, em donaLAmran una arma FAblanca, roba DOverda i un fuREsell.
No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar... No em SOLpegui, no he nasLAmcut per miliDOtar...