No hi ha camí (Acords)

Aquí, com cada nit, a la mà una cervesa

Acords Acords
Sopa de Cabra
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
Intro: LA

Aquí, com cada nit, a la mà una cerMIvesa,
al bar la tele encesa, cap al curro al maLAtí.

No hi ha camins, no hi ha dreMIceres,
el temps no s'espera quan no pots escoLAllir.

Quan ja no REsembla que els teus peus
toquin al LAterra, quan ensoREpegues
amb les teves MI7penes, no hi ha caLAmins.

No és per que estigui LAtip,
no és per canviar de MIterra,
no és que em faci por MIprendre,
però aquí no hi ha res a LAfer.

No hi ha camins, no hi ha dreMIceres,
el temps no s’espera, si ets un fill de la LAnit.

Quantes veREgades has tingut
aquesta iLAdea, quantes proREmeses
i borratMI7xeres! No hi ha caLAmins.

Vull filar el meu desLAtí,
vull recórrer la MIterra,
vull ignorar els proMIfetes
que em volen fer feLAliç.

Si no hi ha camins, si no hi ha dreMIceres,
nena, si el temps no s'espera, si no pots escoLAllir…

Deixa que em REperdi pels raconets
del teu LAsexe, ginebra, saREliva,
la teva esMI7cletxa. Serà el caLAmí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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