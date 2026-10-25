Intro:
LA
Aquí, com cada nit, a la mà una cer
MIvesa,
al bar la tele encesa, cap al curro al ma
LAtí.
No hi ha camins, no hi ha dre
MIceres,
el temps no s'espera quan no pots esco
LAllir.
Quan ja no
REsembla que els teus peus
toquin al
LAterra, quan enso REpegues
amb les teves
MI7penes, no hi ha ca LAmins.
No és per que estigui
LAtip,
no és per canviar de
MIterra,
no és que em faci por
MIprendre,
però aquí no hi ha res a
LAfer.
No hi ha camins, no hi ha dre
MIceres,
el temps no s’espera, si ets un fill de la
LAnit.
Quantes ve
REgades has tingut
aquesta i
LAdea, quantes pro REmeses
i borrat
MI7xeres! No hi ha ca LAmins.
Vull filar el meu des
LAtí,
vull recórrer la
MIterra,
vull ignorar els pro
MIfetes
que em volen fer fe
LAliç.
Si no hi ha camins, si no hi ha dre
MIceres,
nena, si el temps no s'espera, si no pots esco
LAllir…
Deixa que em
REperdi pels raconets
del teu
LAsexe, ginebra, sa REliva,
la teva es
MI7cletxa. Serà el ca LAmí.
Aquí, com cada nit, a la mà una cer
al bar la tele encesa, cap al curro al ma
No hi ha camins, no hi ha dre
el temps no s'espera quan no pots esco
Quan ja no
toquin al
amb les teves
No és per que estigui
no és per canviar de
no és que em faci por
però aquí no hi ha res a
No hi ha camins, no hi ha dre
el temps no s’espera, si ets un fill de la
Quantes ve
aquesta i
i borrat
Vull filar el meu des
vull recórrer la
vull ignorar els pro
que em volen fer fe
Si no hi ha camins, si no hi ha dre
nena, si el temps no s'espera, si no pots esco
Deixa que em
del teu
la teva es