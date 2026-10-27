MImCamí del front, hiSImvern del 39. REAvui t’escric callat potLAser per darrer cop. MImHe caigut pres de la nit i SIml’enyor REentre camins gelats de LAneu i companys morts. MImFa tant de fred que no puc ni SImpensar, REse’m trenquen les paraules LAals papers mullats. MImTot s’ha acabat i tu ja no em SImveuràs, REi espere que recordes LAel que vam parlar...
DOPlore de ràbia i REl’aprete amb les mans DOi dic les paraules REque em vas ensenyar...
MImNo hi ha deREmà si no és amb LAtu. No hi ha deREmà, MImno hi ha deREmà si no el fem LAjunts, no hi ha deREmà.
MImRELARE x2 MImSImRELA x2
MImCamí a la mort, hiSImvern del 39. REAvui t’escric callat potLAser per darrer cop. MImHe caigut pres fugint de l’úlSImtim front REentre camins gelats de LAneu i companys morts. MImFa tant de fred que no puc ni SImpensar, REse’m trenquen les imatges LAals meus ulls cansats. MImTot s’ha acabat i tu ja no em SImveuràs, REi espere que recordes LAel que vam parlar...
DOPlore de ràbia i REl’aprete amb les mans DOi dic les paraules REque em vas ensenyar...
MImNo hi ha deREmà si no és amb LAtu. No hi ha deREmà, MImno hi ha deREmà si no el fem LAjunts, no hi ha deREmà.