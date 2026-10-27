No hi ha demà (Acords)

Camí del front, hivern del 39

Acords Acords
Obrint Pas
MIm SIm RE LA x2

MImCamí del front, hiSImvern del 39.
REAvui t’escric callat potLAser per darrer cop.
MImHe caigut pres de la nit i SIml’enyor
REentre camins gelats de LAneu i companys morts.
MImFa tant de fred que no puc ni SImpensar,
REse’m trenquen les paraules LAals papers mullats.
MImTot s’ha acabat i tu ja no em SImveuràs,
REi espere que recordes LAel que vam parlar...

DOPlore de ràbia i REl’aprete amb les mans
DOi dic les paraules REque em vas ensenyar...

MImNo hi ha deRE
si no és amb LAtu.
No hi ha deREmà,
MImno hi ha deRE
si no el fem LAjunts,
no hi ha deREmà.

MIm RE LA RE x2
MIm SIm RE LA x2

MImCamí a la mort, hiSImvern del 39.
REAvui t’escric callat potLAser per darrer cop.
MImHe caigut pres fugint de l’úlSImtim front
REentre camins gelats de LAneu i companys morts.
MImFa tant de fred que no puc ni SImpensar,
REse’m trenquen les imatges LAals meus ulls cansats.
MImTot s’ha acabat i tu ja no em SImveuràs,
REi espere que recordes LAel que vam parlar...

DOPlore de ràbia i REl’aprete amb les mans
DOi dic les paraules REque em vas ensenyar...

MImNo hi ha deRE
si no és amb LAtu.
No hi ha deREmà,
MImno hi ha deRE
si no el fem LAjunts,
no hi ha deREmà.

MIm RE LA RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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