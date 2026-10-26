Intro:
DO MI LAm SOL x6 DONo hi MIha mi LAmra SOLdes DOcom MIles d'a LAm→ SOLbans, DOno hi MIha grans LAmfes SOLtes DOni MItrons ni LAm→ SOLllamps. DONo hi MIha re LAmceptes, SOLno DOhi MIha so LAm→ SOLpars, DOno tinc es MIpelmes LAmpels meus SOLal DOtars, MIpels meus al LAm→ SOLtars. DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans. DONo hi ha futur sen LAmse un engany. MIPerò jo vull creu LAm→re! SOLVull so MImi LAm→ar SOL MIque un fu FA→tur merave SOLllós arriba DOrà! MI LAm SOL DO MI LAm SOL x3 DONo hi MIha pro LAmjec SOLtes, DOno hi MIha veri LAm→ SOLtats, DOno hi MIha LAmsor SOLpre DOses ni MIconvi LAm→ SOLdats. DONi MIles fu LAmgi SOLdes DOsón MIcom a LAm→ SOLbans, DOno hi MIha més ter LAmres SOLals DOoce MIans, als oce LAm→ SOLans. DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans. DONo hi ha futur sen LAmse un engany. MIPerò jo vull creu LAm→re! SOLVull so MImi LAm→ar SOL MIque un fu FA→tur merave SOL→llós arriba FArà! LA# DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans. DONo hi ha futur sen LAmse un engany. MIPerò quan et LAm→bus SOLco, MIt’estàs gi LAm→rant! SOL MIQuan res no FA→quadra, tot ple SOLgat és un en DO→ MI→ LAm→ SOLgany! DO MI LAm SOL x3 DO
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