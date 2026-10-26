No hi ha mirades (Acords)

No hi ha mirades com les d'abans

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Intro: DO MI LAm SOL x6

DONo hi MIha miLAmraSOLdesDOcom MIles d'aLAm→SOLbans,
DOno hi MIha grans LAmfesSOLtes DOni MItrons ni LAm→SOLllamps.
DONo hi MIha reLAmceptes, SOLno DOhi MIha soLAm→SOLpars,
DOno tinc esMIpelmes LAmpels meus SOLalDOtars, MIpels meus alLAm→SOLtars.

DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans.
DONo hi ha futur senLAmse un engany.

MIPerò jo vull creuLAm→re!SOLVull soMImiLAm→ar SOL
MIque un fuFA→tur meraveSOLllós arribaDOrà! MI LAm SOL

DO MI LAm SOL x3

DONo hi MIha proLAmjecSOLtes,DOno hi MIha veriLAm→SOLtats,
DOno hi MIha LAmsorSOLpreDOses ni MIconviLAm→SOLdats.
DONi MIles fuLAmgiSOLdes DOsón MIcom aLAm→SOLbans,
DOno hi MIha més terLAmres SOLals DOoceMIans, als oceLAm→SOLans.

DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans.
DONo hi ha futur senLAmse un engany.

MIPerò jo vull creuLAm→re!SOLVull soMImiLAm→ar SOL
MIque un fuFA→tur meraveSOL→llós arribaFArà! LA#

DONo hi ha esperances LAmcom les d'abans.
DONo hi ha futur senLAmse un engany.

MIPerò quan et LAm→busSOLco,MIt’estàs giLAm→rant! SOL
MIQuan res no FA→quadra, tot pleSOLgat és un enDO→MI→LAm→SOLgany!

DO MI LAm SOL x3
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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