No hi ha problemes (Acords)

No hi ha problemes, mentre no et tingui a prop

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lexu s la vida perfecta
Intro: SOL RE MIm DO

SOLNo hi ha problemes, mentre no et tingui a REprop.
Però si em despisto, el teu alè em conMImfon
i em sento imbècil, fent sexe amb els reDOcords.

SOLTu tens qui et cuidi, jo mentre faig canREçons.
Mil melodies, la major part d’aMImmor,
aquesta és teva, te l’he fet amb el DOcor.

I mentre em SOLvaig imagiREnant
que ens queda uMImna segona SImpart,
però mentre el DOtemps ens va pasREsant,
tu SOLets tan RElluny.

SOLNo hi ha problemes, si no hi ha obsesREsions.
No miro enrere, per no tornar-me. MImboig
Quan estàs sola, deixa que et cuDOri jo.

MImSempre que em truques, m’intento fer el REfort.
Parlem de coses, però mai de nosaltres LAmdos.
Després, quan penges, s’enfonsa el DOmón.

I mentre em SOLvaig imagiREnant
que ens queda uMImna segona SImpart,
però mentre el DOtemps ens va pasREsant,
tu SOLets tan RElluny.
I mentre em SOLvaig imagiREnant
que ens queda uMImna segona SImpart,
però mentre el DOtemps ens va pasREsant,
tu SOLets tan RElluny.

Més DO→RE→lluny. DO RE→ DO

SOL RE MIm SIm DO RE SOL RE

I mentre em SOLvaig imagiREnant
que ens queda uMImna segona SImpart,
però mentre el DOtemps ens va pasREsant,
tu SOLets tan RElluny.
I mentre em SOLvaig imagiREnant
que ens queda uMImna segona SImpart,
però mentre el DOtemps ens va pasREsant,
tu SOLets tan RElluny.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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