Intro:
SOL RE MIm DO SOLNo hi ha problemes, mentre no et tingui a REprop.
Però si em despisto, el teu alè em con
MImfon
i em sento imbècil, fent sexe amb els re
DOcords. SOLTu tens qui et cuidi, jo mentre faig can REçons.
Mil melodies, la major part d’a
MImmor,
aquesta és teva, te l’he fet amb el
DOcor.
I mentre em
SOLvaig imagi REnant
que ens queda u
MImna segona SImpart,
però mentre el
DOtemps ens va pas REsant,
tu
SOLets tan RElluny. SOLNo hi ha problemes, si no hi ha obses REsions.
No miro enrere, per no tornar-me.
MImboig
Quan estàs sola, deixa que et cu
DOri jo. MImSempre que em truques, m’intento fer el REfort.
Parlem de coses, però mai de nosaltres
LAmdos.
Després, quan penges, s’enfonsa el
DOmón.
I mentre em
SOLvaig imagi REnant
que ens queda u
MImna segona SImpart,
però mentre el
DOtemps ens va pas REsant,
tu
SOLets tan RElluny.
I mentre em
SOLvaig imagi REnant
que ens queda u
MImna segona SImpart,
però mentre el
DOtemps ens va pas REsant,
tu
SOLets tan RElluny.
Més
DO→ RE→lluny. DO RE→ DO SOL RE MIm SIm DO RE SOL RE
I mentre em
SOLvaig imagi REnant
que ens queda u
MImna segona SImpart,
però mentre el
DOtemps ens va pas REsant,
tu
SOLets tan RElluny.
I mentre em
SOLvaig imagi REnant
que ens queda u
MImna segona SImpart,
però mentre el
DOtemps ens va pas REsant,
tu
SOLets tan RElluny.
Però si em despisto, el teu alè em con
i em sento imbècil, fent sexe amb els re
Mil melodies, la major part d’a
aquesta és teva, te l’he fet amb el
I mentre em
que ens queda u
però mentre el
tu
No miro enrere, per no tornar-me.
Quan estàs sola, deixa que et cu
Parlem de coses, però mai de nosaltres
Després, quan penges, s’enfonsa el
I mentre em
que ens queda u
però mentre el
tu
I mentre em
que ens queda u
però mentre el
tu
Més
I mentre em
que ens queda u
però mentre el
tu
I mentre em
que ens queda u
però mentre el
tu