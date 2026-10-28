MIVull córrer, vull escapar, LA9vull senMItir-me alliberat, LA9
MIvull trobar-me lluny de tot FA#msense LAmirar enrere. MI LA9
MIAnem camí de l'eternitat, LA9carregats MIde somnis trencats. LA9
MIFins que no hàgim arribat, FA#mno hi LAhaurà cap treva. MI SI LA
Mentre hi hagin cadenes, MImenSItre LAes facin promeses MI SI LA
que ningú complirà, llençaDO#mdes al vent es van obliFA#mdant, SI
no hi haurà cap treva. MI SI LA
Mentre hi hagin barreres, MImenSItre LAhi hagin fronteres MI SI LA
que hi ha entre tu i jo, són DO#mtan distants que ens FA#mvan separant, SI
no hi haurà cap treva. MI
MIVull creuar tots els teus horitzons,
LA9vull aMInar fins on s'acaba el món, LA9
MIvull seguir fins al final, FA#msense LAmirar enrere. MI LA9
MIVull recórrer amb tu aquest camí,
LA9tots tenim MIel nostre destí. LA9
MIFins que no l'hàgim trobat, FA#mno hi LAhaurà cap treva. MI SI LA
Mentre hi hagin distàncies, MImenSItre LAes diguin paraules MI SI LA
que ningú escoltarà, llençaDO#mdes al vent es van obliFA#mdant, SI
no hi haurà cap treva. MI SI LA
Mentre hi hagin revenges, MImenSItre LAles diferències MI SI LA
que hi ha entre tu i jo DO#mens lliguin les mans i ens FA#mfacin distants, SI
no hi haurà cap treva. MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.