No ho sé (Acords)

Fa temps que et conec

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
RE SOL SIm LA
SOL LA

REFa LAtemps que REet conec
i SOLno sé LAbé com ets.
REMés LAlluny et REveig de SOLmi
quan LAmés aprop et REtinc.
DeiLAxa'm SImentrar FA#mdins,
SOLdeiSImxa'm LAsaber qui ets.
REOLAbre, que SImjo hi vull FA#mser, si us plau,
SOLno em tanLAquis més. RE

Si jo SOLsucre, tu REsal,
MImsi jo neREgre, tu blanc, LArius de mi,
si jo SOLvinc, tu no hi FA#mets,
si jo MImhi soc, tu REte'n vas,
perquè LAaixí serà que REtu LA
DOets SImcom un miSOLrall, però que
quan jo MImm'hi miro
LAes va SOL→FA#mtrenMImcant.

I és que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOL SIm

I LAés que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOL SIm
I LAés que SOLnooooooooLAooo!

REOLAbre la SImteva FA#mment,
SOLtu saps que no hi ha FA#mres
que ens LApugui fer tan diferents.
I REsi LAsom tan SImdesiFA#mguals, què
SOLés el que LAem fa estar REamb tu?

BusLAco en SImla fosFA#mcor i
SOLno hi REtrobo LAla claror.
RETan LAsols hi SImtrobaFA#mré el que
SOLno em serLAveix de REres.

Si jo SOLsucre, tu FA#msal,
si MImjo negre, REtu blanc, rius LAde mi,
si jo SOLvinc, tu no hi REets,
si jo MImhi soc, tu REte'n vas,
perquè LAaixí serà que REtu LA
DOets com SImun mirall, SOLperò que
quan jo MImm'hi miro
es va LAtrenSOLcant. FA#m MIm

I és que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOL SIm
I LAés que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOL SIm
I LAés que SOLnooooooooLAooo!

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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