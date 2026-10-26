REFa LAtemps que REet conec i SOLno sé LAbé com ets. REMés LAlluny et REveig de SOLmi quan LAmés aprop et REtinc. DeiLAxa'm SImentrar FA#mdins, SOLdeiSImxa'm LAsaber qui ets. REOLAbre, que SImjo hi vull FA#mser, si us plau, SOLno em tanLAquis més. RE
Si jo SOLsucre, tu REsal, MImsi jo neREgre, tu blanc, LArius de mi, si jo SOLvinc, tu no hi FA#mets, si jo MImhi soc, tu REte'n vas, perquè LAaixí serà que REtu LA DOets SImcom un miSOLrall, però que quan jo MImm'hi miro LAes va SOL→FA#mtrenMImcant.
I és que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOLSIm
I LAés que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOLSIm I LAés que SOLnooooooooLAooo!
REOLAbre la SImteva FA#mment, SOLtu saps que no hi ha FA#mres que ens LApugui fer tan diferents. I REsi LAsom tan SImdesiFA#mguals, què SOLés el que LAem fa estar REamb tu?
BusLAco en SImla fosFA#mcor i SOLno hi REtrobo LAla claror. RETan LAsols hi SImtrobaFA#mré el que SOLno em serLAveix de REres.
Si jo SOLsucre, tu FA#msal, si MImjo negre, REtu blanc, rius LAde mi, si jo SOLvinc, tu no hi REets, si jo MImhi soc, tu REte'n vas, perquè LAaixí serà que REtu LA DOets com SImun mirall, SOLperò que quan jo MImm'hi miro es va LAtrenSOLcant. FA#mMIm
I és que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOLSIm I LAés que REnooSOLooooSImooooLAoooREo… ho sé. SOLSIm I LAés que SOLnooooooooLAooo!