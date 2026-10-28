No m'esperes (Acords)

Deja que me explique

Acords Acords
Auxili
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
FAm LA♭ SI♭m RE♭
SI♭m MI♭ FAm

FAmDeja que me explique,
FAmquiero que me entiendas.
RE♭¿Quién dictó las leyes
FAmquemando las enmiendas?

FAmNunca me quisiste
FAmni en tu plato ni en tu mesa.
RE♭Hoy dice la tele
FAmque no quiere hablar mi lengua.

Tic-tac! DOJa fas tard.
Són les DOhuit, ja he tancat.
Tinc el peix DOvenut,
tu tens DOel plat gelat.

Tic-tac! DOJa fas tard.
Has tinDOgut quaranta anys
per canDOviar
tots els DOmobles trencats.

I aSI♭mra no, no puc dorMI♭mir en aquesta habitaFAmció,
no, no SI♭mvull més carMI♭tes sense contestaFAmció.

Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg,
ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços,
vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant,
vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços.

FAm LA♭ SI♭m RE♭
SI♭m MI♭ FAm

FAmQuiero que me escuches,
FAmno harás que dude.
RE♭Juegas con el miedo
FAmque yo nunca te tuve.

FAmHoy tiro las llaves,
FAmme llevo las maletas.
FAmSiempre estuve fuera,
FAmyo en la calle y tú en la puerta.

Tic-tac! DOJa fas tard.
Són les DOhuit, ja he tancat.
Tinc el DOpeix venut,
tu tens DOel plat gelat.
Tic-tac! DOJa fas tard.
Has tinDOgut quaranta anys
per canDOviar
tots els DOmobles trencats.

I aSI♭mra no, no puc dorMI♭mir en aquesta habitaFAmció,
no, no SI♭mvull més carMI♭tes sense contestaFAmció.

Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg,
ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços,
vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant,
vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços.
Vas emmorFAmdassar els nostres llaRE♭ços.

FAm RE♭ SI♭m MI♭

Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg,
ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços,
vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant,
vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços.
Vas emmorFAmdassar els nostres llaRE♭ços.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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