FAmDeja que me explique, FAmquiero que me entiendas. RE♭¿Quién dictó las leyes FAmquemando las enmiendas?
FAmNunca me quisiste FAmni en tu plato ni en tu mesa. RE♭Hoy dice la tele FAmque no quiere hablar mi lengua.
Tic-tac! DOJa fas tard. Són les DOhuit, ja he tancat. Tinc el peix DOvenut, tu tens DOel plat gelat.
Tic-tac! DOJa fas tard. Has tinDOgut quaranta anys per canDOviar tots els DOmobles trencats.
I aSI♭mra no, no puc dorMI♭mir en aquesta habitaFAmció, no, no SI♭mvull més carMI♭tes sense contestaFAmció.
Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg, ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços, vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant, vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços.
FAmLA♭SI♭mRE♭ SI♭mMI♭FAm
FAmQuiero que me escuches, FAmno harás que dude. RE♭Juegas con el miedo FAmque yo nunca te tuve.
FAmHoy tiro las llaves, FAmme llevo las maletas. FAmSiempre estuve fuera, FAmyo en la calle y tú en la puerta.
Tic-tac! DOJa fas tard. Són les DOhuit, ja he tancat. Tinc el DOpeix venut, tu tens DOel plat gelat. Tic-tac! DOJa fas tard. Has tinDOgut quaranta anys per canDOviar tots els DOmobles trencats.
I aSI♭mra no, no puc dorMI♭mir en aquesta habitaFAmció, no, no SI♭mvull més carMI♭tes sense contestaFAmció.
Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg, ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços, vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant, vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços. Vas emmorFAmdassar els nostres llaRE♭ços.
FAmRE♭SI♭mMI♭
Vinc d'un siFAmlenci antic i molt RE♭llarg, ja no m'esSI♭mperes més als teus MI♭braços, vinc d'una FAmlluita sorda i consRE♭tant, vas emmorSI♭mdassar els nostres MI♭llaços. Vas emmorFAmdassar els nostres llaRE♭ços.