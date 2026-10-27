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No m'estima + (ft. Julieta & Roots) (Acords)

T'ho juro, la Ju— (Ah-ah)

Acords Acords
Mushkaa
DO#m FA#
T'ho juro, SOL#mla Ju— (Ah-MIah).
T'ho juro, la DO#mJu— (Ah-FA#ah, ah-ah).
T'ho juro, la SOL#mJu— (Ah-ah).

DO#mQuan em FA#mira, quan em miSOL#mma,
quan m'esMItima, pura adrenaDO#mlina.
Quan em FA#mira, quan em SOL#mmima,
DO#mem susurFA#ra i em diu que és prohibiSOL#mda.

Tiene el DO#mmando.
BachaFA#tita, balla RomeSOL#mo Santos.
No le MIcomen los problemas, los DO#mllantos.
A la FA#llista d'espera queSOL#mdan tantos, quedan tantos.
Tiene el DO#mmando
y cuando me FA#llama yo le llego SOL#mvolando (volando).
Totes les MInenes volen estar al seu DO#mcuarto (al seu cuarto),
i quan li FA#ballo él se queda fliSOL#mpando.

Mou el cul per la MItarima, pura vitaFA#mina,
i ballant no SOL#mperdona, però no em truca al MIphona'.

I la baby va de FA#fina (va de fina), però si es posa encima (posa encima)
tots els crits els entoSOL#mna (Ah),
després FA#va de mona (després vaig de mona).

DO#mQuan crido el seu nom, FA#s'entera tothom.
Em vol desSOL#mvestida (Nena), la prefeMIrida (Eh-eh).
DO#mQuan estic a prop, inFA#tento robar-li el cor.
Em SOL#mdiu que no es deixa (No, no), després se'm queixa (Ah-ah).

DO#m FA# SOL#m MI
DO#m FA# SOL#m

DO#mQuan em FA#mira, quan em miSOL#mma,
quan m'esMItima, pura adrenaDO#mlina.
Quan em FA#mira, quan em SOL#mmima,
DO#mem susurFA#ra i em diu que és prohibiSOL#mda.

Tiene el DO#mmando.
BachaFA#tita, balla Romeo SOL#mSantos.
No le MIcomen los problemas, los DO#mllantos.
A la llisFA#ta d'espera quedan SOL#mtantos, quedan tantos.
Tiene el DO#mmando
y cuando me FA#llama yo le llego SOL#mvolando (volando).
Totes les MInenes volen estar al seu DO#mcuarto (al seu cuarto),
i quan li FA#ballo él se queSOL#mda flipando.

DO#m FA# SOL#m MI
DO#m FA# SOL#m
DO#m FA# SOL#m MI
DO#m FA# SOL#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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