DO#m FA#

T'ho juro, SOL#m la Ju— (Ah- MI ah).

T'ho juro, la DO#m Ju— (Ah- FA# ah, ah-ah).

T'ho juro, la SOL#m Ju— (Ah-ah).



DO#m Quan em FA# mira, quan em mi SOL#m ma,

quan m'es MI tima, pura adrena DO#m lina.

Quan em FA# mira, quan em SOL#m mima,

DO#m em susur FA# ra i em diu que és prohibi SOL#m da.



Tiene el DO#m mando.

Bacha FA# tita, balla Rome SOL#m o Santos.

No le MI comen los problemas, los DO#m llantos.

A la FA# llista d'espera que SOL#m dan tantos, quedan tantos.

Tiene el DO#m mando

y cuando me FA# llama yo le llego SOL#m volando (volando).

Totes les MI nenes volen estar al seu DO#m cuarto (al seu cuarto),

i quan li FA# ballo él se queda fli SOL#m pando.



Mou el cul per la MI tarima, pura vita FA# mina,

i ballant no SOL#m perdona, però no em truca al MI phona'.



I la baby va de FA# fina (va de fina), però si es posa encima (posa encima)

tots els crits els ento SOL#m na (Ah),

després FA# va de mona (després vaig de mona).



DO#m Quan crido el seu nom, FA# s'entera tothom.

Em vol des SOL#m vestida (Nena), la prefe MI rida (Eh-eh).

DO#m Quan estic a prop, in FA# tento robar-li el cor.

Em SOL#m diu que no es deixa (No, no), després se'm queixa (Ah-ah).



DO#m FA# SOL#m MI

DO#m FA# SOL#m



DO#m Quan em FA# mira, quan em mi SOL#m ma,

quan m'es MI tima, pura adrena DO#m lina.

Quan em FA# mira, quan em SOL#m mima,

DO#m em susur FA# ra i em diu que és prohibi SOL#m da.



Tiene el DO#m mando.

Bacha FA# tita, balla Romeo SOL#m Santos.

No le MI comen los problemas, los DO#m llantos.

A la llis FA# ta d'espera quedan SOL#m tantos, quedan tantos.

Tiene el DO#m mando

y cuando me FA# llama yo le llego SOL#m volando (volando).

Totes les MI nenes volen estar al seu DO#m cuarto (al seu cuarto),

i quan li FA# ballo él se que SOL#m da flipando.



DO#m FA# SOL#m MI

DO#m FA# SOL#m

DO#m FA# SOL#m MI

DO#m FA# SOL#m