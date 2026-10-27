DO#mFA# T'ho juro, SOL#mla Ju— (Ah-MIah). T'ho juro, la DO#mJu— (Ah-FA#ah, ah-ah). T'ho juro, la SOL#mJu— (Ah-ah).
DO#mQuan em FA#mira, quan em miSOL#mma, quan m'esMItima, pura adrenaDO#mlina. Quan em FA#mira, quan em SOL#mmima, DO#mem susurFA#ra i em diu que és prohibiSOL#mda.
Tiene el DO#mmando. BachaFA#tita, balla RomeSOL#mo Santos. No le MIcomen los problemas, los DO#mllantos. A la FA#llista d'espera queSOL#mdan tantos, quedan tantos. Tiene el DO#mmando y cuando me FA#llama yo le llego SOL#mvolando (volando). Totes les MInenes volen estar al seu DO#mcuarto (al seu cuarto), i quan li FA#ballo él se queda fliSOL#mpando.
Mou el cul per la MItarima, pura vitaFA#mina, i ballant no SOL#mperdona, però no em truca al MIphona'.
I la baby va de FA#fina (va de fina), però si es posa encima (posa encima) tots els crits els entoSOL#mna (Ah), després FA#va de mona (després vaig de mona).
DO#mQuan crido el seu nom, FA#s'entera tothom. Em vol desSOL#mvestida (Nena), la prefeMIrida (Eh-eh). DO#mQuan estic a prop, inFA#tento robar-li el cor. Em SOL#mdiu que no es deixa (No, no), després se'm queixa (Ah-ah).
DO#mFA#SOL#mMI DO#mFA#SOL#m
DO#mQuan em FA#mira, quan em miSOL#mma, quan m'esMItima, pura adrenaDO#mlina. Quan em FA#mira, quan em SOL#mmima, DO#mem susurFA#ra i em diu que és prohibiSOL#mda.
Tiene el DO#mmando. BachaFA#tita, balla Romeo SOL#mSantos. No le MIcomen los problemas, los DO#mllantos. A la llisFA#ta d'espera quedan SOL#mtantos, quedan tantos. Tiene el DO#mmando y cuando me FA#llama yo le llego SOL#mvolando (volando). Totes les MInenes volen estar al seu DO#mcuarto (al seu cuarto), i quan li FA#ballo él se queSOL#mda flipando.