No m'estiris del fil (Acords)

No m'estiris del fil, que em fas mal

Acords Acords
Marc Parrot
Acords i lletres de "Mentider", de Marc Parrot
Acords i lletres de "Mentider", de Marc Parrot

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA# LAm SOLm FA

No m'esDOtiris del fil, que em fas mal,
no em recordis que estic descoSOLsit. SOL7
Que no MI7veus que el meu cor estriFApat no ha trobat el seu DOlloc al meu SOLpit?
No és que DOvulgui amagar cap secret,
però que em LA#vegis desfet tampoc no FAvull.
No m'esFAmtiris del fil, que ja és DOtard:
ja he provat a ser SOLcom soc i no SOL7m'ha funcioDOnat. LA# LAm SOLm

FAMira'm, LA#soc tot el que tu t'imaFAgines
i LA#si en vols saber més, soREmmia'm,
que seSOL7ré com m'has DOsomiLA#at. LAm SOLm
FAToca'm LA#entre la pell i la FAroba,
LA#com esborrant de la REmsorra
les petSOL7jades que ha deiDOxat
tant d'aLA#mor LAmesSOLmpatFAllat.

No m'esDOtiris del fil, que em fas mal,
no em recordis que estic descoSOLsit. SOL7
Que no MI7veus que estirant i estiFArant només fas aquest DOnus més tuSOLpit?
No és que DOvulgui oblidar els meus records,
no és que vulLA#gui canviar el meu desFAtí.
No m'esFAmtiris del fil, que ja és DOtard:
ja he trobat el vaSOLlor, no em fa SOL7por ser coDOvard. LA# LAm SOLm

FAMira'm, LA#soc tot el que tu t'imaFAgines
i LA#si en vols saber més, soREmmia'm,
que seSOL7ré com m'has DOsomiLA#at. LAm SOLm
FAToca'm LA#entre la pell i la FAroba,
LA#com esborrant de la REmsorra
les petSOL7jades que ha deiDOxat
tant d'aLA#mor LAmesSOLmpatFAllat.

No m'esDOtiris del fil, que em fas mal,
no em reDOcordis que estic descosit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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