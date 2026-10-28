La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA#LAmSOLmFA
No m'esDOtiris del fil, que em fas mal, no em recordis que estic descoSOLsit. SOL7 Que no MI7veus que el meu cor estriFApat no ha trobat el seu DOlloc al meu SOLpit? No és que DOvulgui amagar cap secret, però que em LA#vegis desfet tampoc no FAvull. No m'esFAmtiris del fil, que ja és DOtard: ja he provat a ser SOLcom soc i no SOL7m'ha funcioDOnat. LA#LAmSOLm
FAMira'm, LA#soc tot el que tu t'imaFAgines i LA#si en vols saber més, soREmmia'm, que seSOL7ré com m'has DOsomiLA#at. LAmSOLm FAToca'm LA#entre la pell i la FAroba, LA#com esborrant de la REmsorra les petSOL7jades que ha deiDOxat tant d'aLA#mor LAmesSOLmpatFAllat.
No m'esDOtiris del fil, que em fas mal, no em recordis que estic descoSOLsit. SOL7 Que no MI7veus que estirant i estiFArant només fas aquest DOnus més tuSOLpit? No és que DOvulgui oblidar els meus records, no és que vulLA#gui canviar el meu desFAtí. No m'esFAmtiris del fil, que ja és DOtard: ja he trobat el vaSOLlor, no em fa SOL7por ser coDOvard. LA#LAmSOLm
FAMira'm, LA#soc tot el que tu t'imaFAgines i LA#si en vols saber més, soREmmia'm, que seSOL7ré com m'has DOsomiLA#at. LAmSOLm FAToca'm LA#entre la pell i la FAroba, LA#com esborrant de la REmsorra les petSOL7jades que ha deiDOxat tant d'aLA#mor LAmesSOLmpatFAllat.
No m'esDOtiris del fil, que em fas mal, no em reDOcordis que estic descosit.