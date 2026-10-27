I ara
FAno vull par DOlar-ne
d'a
SOLquells contes d'a LAmmor i fades
que m'in
FAven DOtava
per
SOLpoder per LAmdre el nord
i ser a
FAquell que guar DOdava
dos
SOLmil secrets LAmentre coixins.
I
FAno DOsoc qui pen SOLsaves,
i ara
REmno LAmsoc qui pen SOLsaves.
No m'ho espe
DOrava, he trobat la SOLsort.
He fet de la
LAmvida el meu punt de partida,
no ho sé fer mi
FAllor.
No m'ho espe
DOrava, no sé agradar a SOLtothom.
Mirant en
LAmrere, he trobat
la ma
FA→nera de SOL→ser qui soc DOjo. FA DO SOL LAm FASembla que tot ha DOcomençat SOLfent un gran salt LAmamb un comiat. FAI sento que res se DOrà com ahir. SOLOn era fosc, LAmla llum és aquí. FAI no DOpuc més, SOLres era com LAmm'havia promès, FAi sí, ja DOho sé, SOLhe començat la LAmcasa del revés.
I ara
REmsé que els er LAmrors no són en SOLva.
No m'ho espe
DOrava, he trobat la SOLsort.
He fet de la
LAmvida el meu punt de partida,
no ho sé fer mi
FAllor.
No m'ho espe
DOrava, no sé agradar a SOLtothom.
Mirant en
LAmrere, he trobat
la ma
FA→nera de SOL→ser qui soc DOjo. SOL No m'ho esperava (no m'ho esperava), LAm he trobat la sort (he trobat la sort).
He fet de la vida el meu punt de parti
FAda,
no ho
DOsé fer SOLmillor. DO SOL No m'ho esperava (no m'ho esperava), LAm no sé agradar a tothom (no sé agradar a tothom).
Mirant enrere, he tro
FAbat
la ma
DOnera de ser qui SOLsoc jo.
d'a
que m'in
per
i ser a
dos
I
i ara
No m'ho espe
He fet de la
no ho sé fer mi
No m'ho espe
Mirant en
la ma
I ara
No m'ho espe
He fet de la
no ho sé fer mi
No m'ho espe
Mirant en
la ma
He fet de la vida el meu punt de parti
no ho
Mirant enrere, he tro
la ma