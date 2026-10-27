No m'ho esperava (Acords)

I ara no vull parlar-ne

Acords Acords
Miki Núñez
miki nunez iceberg
miki nunez iceberg
I ara FAno vull parDOlar-ne
d'aSOLquells contes d'aLAmmor i fades
que m'inFAvenDOtava
per SOLpoder perLAmdre el nord
i ser aFAquell que guarDOdava
dos SOLmil secrets LAmentre coixins.

I FAno DOsoc qui penSOLsaves,
i ara REmno LAmsoc qui penSOLsaves.

No m'ho espeDOrava, he trobat la SOLsort.
He fet de la LAmvida el meu punt de partida,
no ho sé fer miFAllor.
No m'ho espeDOrava, no sé agradar a SOLtothom.
Mirant enLAmrere, he trobat
la maFA→nera de SOL→ser qui soc DOjo.

FA DO SOL LAm

FASembla que tot ha DOcomençat
SOLfent un gran salt LAmamb un comiat.
FAI sento que res seDOrà com ahir.
SOLOn era fosc, LAmla llum és aquí.
FAI no DOpuc més,
SOLres era com LAmm'havia promès,
FAi sí, ja DOho sé,
SOLhe començat la LAmcasa del revés.

I ara REmsé que els erLAmrors no són en SOLva.

No m'ho espeDOrava, he trobat la SOLsort.
He fet de la LAmvida el meu punt de partida,
no ho sé fer miFAllor.
No m'ho espeDOrava, no sé agradar a SOLtothom.
Mirant enLAmrere, he trobat
la maFA→nera de SOL→ser qui soc DOjo.

SOL No m'ho esperava (no m'ho esperava),
LAm he trobat la sort (he trobat la sort).
He fet de la vida el meu punt de partiFAda,
no ho DOsé fer SOLmillor.
DO SOL No m'ho esperava (no m'ho esperava),
LAm no sé agradar a tothom (no sé agradar a tothom).
Mirant enrere, he troFAbat
la maDOnera de ser qui SOLsoc jo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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