No me'n vaig sense vosaltres (Acords)

No m'enterreu encara, per favor

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
FANo m'enterreu enDOcara, per faSOLvor.
FANo em tireu terra al DOcap. Encara SOLno.
DO

FAJa poden dir misDOsa aquests docSOLtors.
FAJa poden parlar-DOme del doSOLlor.

FAQue jo vull veure-us les DOcares.
FAQue jo vull sentir que DOparles.
I, tan a SOLprop, la FAmort que mai
desDOcansa.

Doncs saps què us SOLdic?
Que encara no me'n FAvaig d'aquí.
Que encara no me'n DOvaig d'aquí. SOL
FANo me'n vaig sense voDOsaltres.
SOLNo me'n vaig sense vosalFAtres.
SOLNo me'n vaig sense vosalDOtres.

FA DO FA DO SOL→ DO SOL→ DO x2

FAI és bonic veure-us les DOcares.
FAI és bonic sentir que DOparles.
I, tan a SOLprop, la FAmort que mai
desDOcansa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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