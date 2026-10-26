FANo m'enterreu enDOcara, per faSOLvor. FANo em tireu terra al DOcap. Encara SOLno. DO
FAJa poden dir misDOsa aquests docSOLtors. FAJa poden parlar-DOme del doSOLlor.
FAQue jo vull veure-us les DOcares. FAQue jo vull sentir que DOparles. I, tan a SOLprop, la FAmort que mai desDOcansa.
Doncs saps què us SOLdic? Que encara no me'n FAvaig d'aquí. Que encara no me'n DOvaig d'aquí. SOL FANo me'n vaig sense voDOsaltres. SOLNo me'n vaig sense vosalFAtres. SOLNo me'n vaig sense vosalDOtres.
FADOFADOSOL→DOSOL→DO x2
FAI és bonic veure-us les DOcares. FAI és bonic sentir que DOparles. I, tan a SOLprop, la FAmort que mai desDOcansa.