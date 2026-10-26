Quan FA# jo n'era un RE#m marrec,

somi SI ava viure les DO# bogeries

que en FA# cara no he RE#m fet,

i ara ens SI queden per FA# fer.



No sé ben bé per RE#m què

m'encan SI ta que vinguis a DO# despertar-me

i FA# se'm posi mala RE#m ment

el teu SI cafè amb FA# llet.



RE#m SI DO#

FA# RE#m SI FA#



Demà em desper RE#m taré,

munta SI ré una festa a DO# casa teva

i no FA# em convida RE#m ré,

però vin SI dré igual FA# ment.



Seré més fort que RE#m tu,

quan em SI calguin forces per DO# aguantar-me

i FA# riuré mirant al RE#m cel,

cridant SI des de FA# lluny.



DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.



DO# SOL#m RE#m DO#

SI DO# RE#m

DO# SOL#m RE#m DO#

SI DO#



I FA# no me'n sé ave RE#m nir,

com el SI temps m'atrapa no hi DO# ha manera

i FA# tot segueix i RE#m gual

però SI tan dife FA# rent.



Vindré sense RE#m pensar,

el di SI a que pensis que em DO# necessites

i et FA# trobaré a fal RE#m tar,

quan et fal SI ti somi FA# ar.



No DO# més SI vull can FA# tar

que DO# estic encantat SI d'estar al teu cos FA# tat...

No DO# més SI vull can FA# tar

que DO# estic encantat SI d'estar al teu cos FA# tat...

No DO# més SI vull can FA# tar

que DO# estic encantat SI d'estar al teu cos FA# tat...

No DO# més SI vull can FA# tar

que DO# estic encantat SI d'estar al teu cos FA# tat...



DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.

DO# No n'hi ha prou,

que la SI música no pari FA# mai.



DO# SOL#m RE#m DO#

SI DO# RE#m

DO# SOL#m RE#m DO#

SI DO# FA#