No n'hi ha prou (Acords)

Quan jo n'era un marrec

Acords Acords
Doctor Prats
Quan FA#jo n'era un RE#mmarrec,
somiSIava viure les DO#bogeries
que enFA#cara no he RE#mfet,
i ara ens SIqueden per FA#fer.

No sé ben bé perRE#mquè
m'encanSIta que vinguis a DO#despertar-me
i FA#se'm posi malaRE#mment
el teu SIcafè amb FA#llet.

RE#m SI DO#
FA# RE#m SI FA#

Demà em desperRE#mtaré,
muntaSIré una festa a DO#casa teva
i no FA#em convidaRE#mré,
però vinSIdré igualFA#ment.

Seré més fort que RE#mtu,
quan em SIcalguin forces per DO#aguantar-me
i FA#riuré mirant al RE#mcel,
cridant SIdes de FA#lluny.

DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.

DO# SOL#m RE#m DO#
SI DO# RE#m
DO# SOL#m RE#m DO#
SI DO#

I FA#no me'n sé aveRE#mnir,
com el SItemps m'atrapa no hi DO#ha manera
i FA#tot segueix iRE#mgual
però SItan difeFA#rent.

Vindré sense RE#mpensar,
el diSIa que pensis que em DO#necessites
i et FA#trobaré a falRE#mtar,
quan et falSIti somiFA#ar.

NoDO#més SIvull canFA#tar
que DO#estic encantat SId'estar al teu cosFA#tat...
NoDO#més SIvull canFA#tar
que DO#estic encantat SId'estar al teu cosFA#tat...
NoDO#més SIvull canFA#tar
que DO#estic encantat SId'estar al teu cosFA#tat...
NoDO#més SIvull canFA#tar
que DO#estic encantat SId'estar al teu cosFA#tat...

DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.
DO#No n'hi ha prou,
que la SImúsica no pari FA#mai.

DO# SOL#m RE#m DO#
SI DO# RE#m
DO# SOL#m RE#m DO#
SI DO# FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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