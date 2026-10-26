Quan
FA#jo n'era un RE#mmarrec,
somi
SIava viure les DO#bogeries
que en
FA#cara no he RE#mfet,
i ara ens
SIqueden per FA#fer.
No sé ben bé per
RE#mquè
m'encan
SIta que vinguis a DO#despertar-me
i
FA#se'm posi mala RE#mment
el teu
SIcafè amb FA#llet. RE#m SI DO# FA# RE#m SI FA#
Demà em desper
RE#mtaré,
munta
SIré una festa a DO#casa teva
i no
FA#em convida RE#mré,
però vin
SIdré igual FA#ment.
Seré més fort que
RE#mtu,
quan em
SIcalguin forces per DO#aguantar-me
i
FA#riuré mirant al RE#mcel,
cridant
SIdes de FA#lluny. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO# SOL#m RE#m DO# SI DO# RE#m DO# SOL#m RE#m DO# SI DO#
I
FA#no me'n sé ave RE#mnir,
com el
SItemps m'atrapa no hi DO#ha manera
i
FA#tot segueix i RE#mgual
però
SItan dife FA#rent.
Vindré sense
RE#mpensar,
el di
SIa que pensis que em DO#necessites
i et
FA#trobaré a fal RE#mtar,
quan et fal
SIti somi FA#ar.
No
DO#més SIvull can FA#tar
que
DO#estic encantat SId'estar al teu cos FA#tat...
No
DO#més SIvull can FA#tar
que
DO#estic encantat SId'estar al teu cos FA#tat...
No
DO#més SIvull can FA#tar
que
DO#estic encantat SId'estar al teu cos FA#tat...
No
DO#més SIvull can FA#tar
que
DO#estic encantat SId'estar al teu cos FA#tat... DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO#No n'hi ha prou,
que la
SImúsica no pari FA#mai. DO# SOL#m RE#m DO# SI DO# RE#m DO# SOL#m RE#m DO# SI DO# FA#
somi
que en
i ara ens
No sé ben bé per
m'encan
i
el teu
Demà em desper
munta
i no
però vin
Seré més fort que
quan em
i
cridant
que la
que la
que la
que la
I
com el
i
però
Vindré sense
el di
i et
quan et fal
No
que
No
que
No
que
No
que
que la
que la
que la
que la