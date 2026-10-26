No n'hi ha prou amb ser català (Acords)

Quin muermo, quin rotllo

Acords Acords
Els Pets
els pets els pets
els pets els pets
Intro: DO SOL FA SOL x4

DOQuin muermo, SOLquin rotllo,
FAquina merda SOLde 6 milions.
DONo es mullen, SOLno es mouen,
FAno els molestis, SOLno siguis plom.

DOMentre tinguin la SOLbotigueta
FAi un bon xec a SOLfinal de mes,
DOtant els hi fot si SOLmana Fraga,
FAPujolet SOLo el rei.

DO SOL FA SOL x2

DOEspanya, SOLBurundi,
FAper Catalunya, SOLtot és igual.
DOLes dretes, SOLles esquerres,
FAo bé el centre, SOLtant els hi fa.

DOEt diuen que ets iSOLdealista
FAi que el temps ja t'ho SOLcanviarà.
DOEncara que semSOLbli mentida,
FAells ja ho SOLhan passat.

DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem uSOLna nació!
DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Cal que ho tinSOLguem molt clar!

DO SOL FA SOL x2

DOLes dretes, les SOLesquerres,
FAo bé el centre, SOLtot és igual.
DOEspanya, SOLBurundi,
FAper Catalunya, SOLtant els hi fa.

DOEt diuen que ets iSOLdealista
FAi que el temps ja t'ho SOLcanviarà.
DOEncara que semSOLbli mentida,
FAells ja ho SOLhan passat.

DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem uSOLna nació!
DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Cal que ho tinSOLguem molt clar!

DO SOL FA SOL x4

DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem uSOLna nació!
DOUoooSOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb SOLser català!
DOAaaaSOLao! FA#→ FA
Cal que ho tinSOLguem molt clar!

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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