Intro:
DO SOL FA SOL x4 DOQuin muermo, SOLquin rotllo, FAquina merda SOLde 6 milions. DONo es mullen, SOLno es mouen, FAno els molestis, SOLno siguis plom. DOMentre tinguin la SOLbotigueta FAi un bon xec a SOLfinal de mes, DOtant els hi fot si SOLmana Fraga, FAPujolet SOLo el rei. DO SOL FA SOL x2 DOEspanya, SOLBurundi, FAper Catalunya, SOLtot és igual. DOLes dretes, SOLles esquerres, FAo bé el centre, SOLtant els hi fa. DOEt diuen que ets i SOLdealista FAi que el temps ja t'ho SOLcanviarà. DOEncara que sem SOLbli mentida, FAells ja ho SOLhan passat. DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem u
SOLna nació! DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Cal que ho tin
SOLguem molt clar! DO SOL FA SOL x2 DOLes dretes, les SOLesquerres, FAo bé el centre, SOLtot és igual. DOEspanya, SOLBurundi, FAper Catalunya, SOLtant els hi fa. DOEt diuen que ets i SOLdealista FAi que el temps ja t'ho SOLcanviarà. DOEncara que sem SOLbli mentida, FAells ja ho SOLhan passat. DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem u
SOLna nació! DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Cal que ho tin
SOLguem molt clar! DO SOL FA SOL x4 DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Per molt que siguem u
SOLna nació! DOUooo SOLoa! FA#→ FA
No n'hi ha prou amb
SOLser català! DOAaaa SOLao! FA#→ FA
Cal que ho tin
SOLguem molt clar! DO
No n'hi ha prou amb
Per molt que siguem u
No n'hi ha prou amb
Cal que ho tin
No n'hi ha prou amb
Per molt que siguem u
No n'hi ha prou amb
Cal que ho tin
No n'hi ha prou amb
Per molt que siguem u
No n'hi ha prou amb
Cal que ho tin