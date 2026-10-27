SOLEm costa reconèixer-me entre tants erLArors,
patint per SImtu,
perdut en SOLmi.
No vull desaparèixer dels moments visLAcuts
per tant de FA#mtu,
per tant de SOLmi.
Tens una veritat que et neix de dins el REpit,
ballant el LAsol,
cremant enSImdins.
SOLI m'has dit no, no, no, i jo pensant que REsí.
Em sap LAtant greu
que acabi REaixí.
Tinc moltes coses bones tu m'has fet a LAmi.
entre la SImpor,
veig un SOLcamí.
La pena desespera tots els meus senLAtits
i em sento FA#msol
que ni em SOLsostinc.
Tens una veritat que et neix de dins el REpit,
ballant el LAsol,
cremant enSImdins.
SOLI m'has dit no, no, no, i jo pensant que sí. RE
Em sap LAtant greu
que acabi SImaixí.
SOLTens una veritat que et neix de dins el REpit,
ballant el LAsol,
cremant enSImdins.
SOLI m'has dit no, no, no, i jo pensant que sí. RE
Em sap molt LAgreu
que acabi REaixí.
SOLQue em sap molt REgreu.
SOL RE LA FA# SIm
SOL RE LA FA# SIm
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