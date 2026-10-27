MINo passa SOL#mres, SI MIperò jo marxaSOL#mré. SI LAI m'he cansat de DO#mjugar LAa un joc que mai he SOL#mentès. Què s'hi DO#mval?
MISi em retiro SOL#mabans, SI MIsalvaré la SOL#mdignitat. LANo us preocupeu, tant se DO#mval! LAEstaré bé, ja SOL#mveuràs que al fiFA#mnal tots aDO#m→cabaSI→rem iMIgual.
MIDO#mSOL#mSI x2
MINo passa SOL#mres, MIno passa SOL#mres. SI LAI m'he cansat de juDO#mgar LAa un joc que mai he enSOL#mtès. SI LANo us preocupeu, tant se DO#mval! LAEstaré bé, ja SOL#mveuràs que al fiFA#mnal tots aDO#m→cabaSI→rem iMIgual.