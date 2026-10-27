No passa res (Acords)

No passa res

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
MINo passa SOL#mres, SI
MIperò jo marxaSOL#mré. SI
LAI m'he cansat de DO#mjugar
LAa un joc que mai he SOL#mentès. Què s'hi DO#mval?

MISi em retiro SOL#mabans, SI
MIsalvaré la SOL#mdignitat.
LANo us preocupeu, tant se DO#mval!
LAEstaré bé, ja SOL#mveuràs que al fiFA#mnal
tots aDO#m→cabaSI→rem iMIgual.

MI DO#m SOL#m SI x2

MINo passa SOL#mres,
MIno passa SOL#mres. SI
LAI m'he cansat de juDO#mgar
LAa un joc que mai he enSOL#mtès. SI
LANo us preocupeu, tant se DO#mval!
LAEstaré bé, ja SOL#mveuràs que al fiFA#mnal
tots aDO#m→cabaSI→rem iMIgual.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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