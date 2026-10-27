MISis anys espeDO#mrant a fer LAfoc nou
del soSIroll blanc del siLAlenci
que vesSIteix les mirades aliMIenes.
No ploris, maDO#mre. No LAhem dit
a aquesSIta casa s'han inLAventat
les abraSIçades per fer evitable aquesta MIpena.
LAAvui no SIcelebrem la DO#mteva absènSIcia,
LAel record ens FA#mglaça,
però la SIvida ens empeny.
DO#mL'àvia SIposa les esLApelmes damunt la MItaula
i al teu DO#mlloc hi ha un diSIbuix que ha fet el LAmés petit.
DO#mSi poguesSIsis veure'l LAara, mira MIcom ha
crescut. DO#mÉs vint-i-cinc SIi tots pensem LAen tu.
MIS'encenen toDO#mtes les llums dels LAarbres
i proSIcuro arribar a LAtemps
a l'esSIclat d'una eufòria MIque conting.
Ser feliç DO#mveient LAel fill
que és SIl'empelt dels nostres cosLAsos,
el SInostre futur més MIprecís.
LAAvui no SIcelebrem la DO#mteva absènSIcia,
LAel record ens FA#mglaça,
però la SIvida ens empeny.
DO#mL'àvia SIposa les esLApelmes damunt la MItaula
i al teu DO#mlloc hi ha un diSIbuix que ha fet el LAmés petit.
DO#mSi poguesSIsis veure'l LAara, mira MIcom ha
crescut. DO#mÉs vint-i-cinc SIi tots pensem LAen tu.
DO#mL'àvia SIposa les esLApelmes damunt la MItaula
i al teu DO#mlloc hi ha un diSIbuix que ha fet el LAmés petit.
DO#mSi poguesSIsis veure'l LAara, mira MIcom ha
crescut. DO#mÉs vint-i-cinc SIi tots pensem LAen tu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.