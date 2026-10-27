Pot
REmser no em sa SI♭bré expli DOcar, és di LAmfícil
confes
SI♭sar que res DOm’ha can LAmviat.
No
REmqueden motius SI♭per dir que u DOna histò LAmria
no té
SI♭fi quan tot DOs’ha ex LAmtingit.
No puc o
SI♭blidar cada se DOgon,
cada sensa
LAmció, cada REmracó.
No puc
SI♭obli DOdar
que tu
LAmem vas REmdir mai.
No puc o
SI♭blidar la teva o DOlor,
cada pas que
LAmfaig no té REmretorn,
no puc obli
SI♭dar, DOno puc obli REmdar.
Pot
REmser no tin SI♭gui sentit DOespe LAmrar-te
una altra
SI♭nit que tor DOnis amb LAmmi.
Pot
REmser avui a SI♭cabi el DOmón, i no em LAmquedin
més raons. L’es
SI♭peran DOça es LAmfon.
No puc o
SI♭blidar cada se DOgon,
cada sensa
LAmció, cada REmracó.
No puc
SI♭obli DOdar
que tu
LAmem vas REmdir mai.
No puc o
SI♭blidar la teva o DOlor,
cada pas que
LAmfaig no té REmretorn,
no puc obli
SI♭dar, no puc obli DOdar.
No puc o
SI♭blidar cada se DOgon,
cada sensa
LAmció, cada REmracó.
No puc
SI♭obli DOdar
que tu
LAmem vas REmdir mai.
No puc o
SI♭blidar la teva o DOlor,
cada pas que
LAmfaig no té REmretorn,
no puc obli
SI♭dar, no puc obli DOdar.
No puc obli
RE♭dar cada se MI♭gon,
cada sensa
DOmció, cada ra FAmcó.
No puc
RE♭obli MI♭dar
que tu
DOmem vas dir FAmmai.
No puc oblidar
RE♭la teva o MI♭lor,
cada pas que
DOmfaig no té re FAmtorn,
no puc obli
RE♭dar, no MI♭puc obli FAmdar.
confes
No
no té
No puc o
cada sensa
No puc
que tu
No puc o
cada pas que
no puc obli
Pot
una altra
Pot
més raons. L’es
No puc o
cada sensa
No puc
que tu
No puc o
cada pas que
no puc obli
No puc o
cada sensa
No puc
que tu
No puc o
cada pas que
no puc obli
No puc obli
cada sensa
No puc
que tu
No puc oblidar
cada pas que
no puc obli