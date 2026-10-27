No puc oblidar (Acords)

Potser no em sabré explicar, és difícil

Acords Acords
Lexu's
lexu s la vida perfecta
lexu s la vida perfecta
PotREmser no em saSI♭bré expliDOcar, és diLAmfícil
confesSI♭sar que res DOm’ha canLAmviat.
No REmqueden motius SI♭per dir que uDOna històLAmria
no té SI♭fi quan tot DOs’ha exLAmtingit.

No puc oSI♭blidar cada seDOgon,
cada sensaLAmció, cada REmracó.
No puc SI♭obliDOdar
que tu LAmem vas REmdir mai.
No puc oSI♭blidar la teva oDOlor,
cada pas que LAmfaig no té REmretorn,
no puc obliSI♭dar,DOno puc obliREmdar.

PotREmser no tinSI♭gui sentit DOespeLAmrar-te
una altra SI♭nit que torDOnis amb LAmmi.
PotREmser avui aSI♭cabi el DOmón, i no em LAmquedin
més raons. L’esSI♭peranDOça es LAmfon.

No puc oSI♭blidar cada seDOgon,
cada sensaLAmció, cada REmracó.
No puc SI♭obliDOdar
que tu LAmem vas REmdir mai.
No puc oSI♭blidar la teva oDOlor,
cada pas que LAmfaig no té REmretorn,
no puc obliSI♭dar, no puc obliDOdar.
No puc oSI♭blidar cada seDOgon,
cada sensaLAmció, cada REmracó.
No puc SI♭obliDOdar
que tu LAmem vas REmdir mai.
No puc oSI♭blidar la teva oDOlor,
cada pas que LAmfaig no té REmretorn,
no puc obliSI♭dar, no puc obliDOdar.

No puc obliRE♭dar cada seMI♭gon,
cada sensaDOmció, cada raFAmcó.
No puc RE♭obliMI♭dar
que tu DOmem vas dir FAmmai.
No puc oblidar RE♭la teva oMI♭lor,
cada pas que DOmfaig no té reFAmtorn,
no puc obliRE♭dar, no MI♭puc obliFAmdar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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