SImVinc d’una terra inundada pel sol, paLArint la vida amb la suor al front, el SOLmaj7treball incansable, caure i alçar-te FA#alçar-te i caure i tornar renàixer.
SOLVinc d’un oasi, un desert i un verger, illes SImde pobles entre tarongers; SOLmaj7vinc del que ensenya Vicent Martí: la terra REés sagrada i FA#7sagrats els seus fruits.
SOLVinc dels silencis de les serralades, la reSImmor suau de barrancs i canyes. SOLmaj7Potser ens van tallar les nostres ales, però seREguim dempeus a FA#7l’ombra dels arbres.
MIm7Un aljub d’argamassa i l’argila roja, la SImpedra seca i la font secreta; vinc MIm7d’un tresor d’accents i paraules, eSImnigmes d’amor indesxifrables.
MIm7Vinc de la pena i també de la festa, les SImportes obertes, sopar a la fresca, un MIm7raig d’oli i sal, un sabor ancestral, criSImdar-nos, besar-nos, deixar-nos endur.
MIm7Pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el SImmisteri del foc, incendis d’amor, múMIm7sica de banda i joves que canten t’esSImtime, t’estimo, t’estim amb La Gossa.
MIm7Vinc del misteri que amaga la moma, jupeSIm7tins i espardenyes, fandangos i jotes; vinc SOLde malaguenyes, vinc de l’u d’Aielo REtabals a l’albada, el cor FA#7del Botifarra.
MIm7I soc aigua i soc flama, elements sempre en guerra, l’arSImma i l’escut de la nostra terra; vinc MIm7de la xiqueta, l’ama del carrer, la SImflor de la parra i del taronger.
SImVinc d’una terra inundada pel sol, paSOLrint la vida amb la suor al front, al REfront, la suor al FA#7front. SImVinc de sobreviure a tots els impossibles, els SOLbatecs del cor són els nostres himnes, vinc REi seguim resisFA#7tint.
Per SOLmolt que bufe el LAvent, no SOLs’apaguen les estreLAles.
SImLASOLmaj7FA#
SIm7Vinc d’un llegat de lluita inesgotable, hisREtòries prohibides que no ens explicaren, Al-SOLmaj7Mansur, Al-Azraq, maulets en armes, els FA#7guetos jueus i les bruixes cremades.
MIm7Segles resistint a la Nova Planta, guardar SIm7la llengua de la burla i la vara; vinc SOLde la saviesa de les masoveres, REels sabers populars que semFA#7pre perseveren.
SOLVinc de la mort, l’exili i la pena, els SImcamps d’extermini, les fosses de Paterna, les SOLmaj7mestres d’escola que mai claudicaren, el fuREsell de La Pastora a les FA#7nostres muntanyes.
SOLVinc del puny alçat d’Alejandra Soler, l’etern SImsomriure de Carme Miquel, SOLmaj7les cançons de lluita de Vicent Torrent, el batec REimmortal de FA#7milers de Guillems.
SImVinc d’una terra inundada pel sol, paSOLrint la vida amb la suor al front, al REfront, la suor al FA#7front. SImVinc de sobreviure a tots els impossibles, els SOLbatecs del cor són els nostres himnes, vinc REi seguim resisFA#7tint.
Per SOLmolt que bufe el LAvent, no SOLs’apaguen les estreLAles.