No s'apaguen les estreles (Acords)

Vinc d’una terra inundada pel sol

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria causa
xavi sarria causa
SIm LA SOLmaj7 FA# x2

SImVinc d’una terra inundada pel sol,
paLArint la vida amb la suor al front,
el SOLmaj7treball incansable, caure i alçar-te
FA#alçar-te i caure i tornar renàixer.

SOLVinc d’un oasi, un desert i un verger,
illes SImde pobles entre tarongers;
SOLmaj7vinc del que ensenya Vicent Martí:
la terra REés sagrada i FA#7sagrats els seus fruits.

SOLVinc dels silencis de les serralades,
la reSImmor suau de barrancs i canyes.
SOLmaj7Potser ens van tallar les nostres ales,
però seREguim dempeus a FA#7l’ombra dels arbres.

MIm7Un aljub d’argamassa i l’argila roja,
la SImpedra seca i la font secreta;
vinc MIm7d’un tresor d’accents i paraules,
eSImnigmes d’amor indesxifrables.

MIm7Vinc de la pena i també de la festa,
les SImportes obertes, sopar a la fresca,
un MIm7raig d’oli i sal, un sabor ancestral,
criSImdar-nos, besar-nos, deixar-nos endur.

MIm7Pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu,
el SImmisteri del foc, incendis d’amor,
MIm7sica de banda i joves que canten
t’esSImtime, t’estimo, t’estim amb La Gossa.

MIm7Vinc del misteri que amaga la moma,
jupeSIm7tins i espardenyes, fandangos i jotes;
vinc SOLde malaguenyes, vinc de l’u d’Aielo
REtabals a l’albada, el cor FA#7del Botifarra.

MIm7I soc aigua i soc flama, elements sempre en guerra,
l’arSImma i l’escut de la nostra terra;
vinc MIm7de la xiqueta, l’ama del carrer,
la SImflor de la parra i del taronger.

SImVinc d’una terra inundada pel sol,
paSOLrint la vida amb la suor al front,
al REfront, la suor al FA#7front.
SImVinc de sobreviure a tots els impossibles,
els SOLbatecs del cor són els nostres himnes,
vinc REi seguim resisFA#7tint.

Per SOLmolt que bufe el LAvent,
no SOLs’apaguen les estreLAles.

SIm LA SOLmaj7 FA#

SIm7Vinc d’un llegat de lluita inesgotable,
hisREtòries prohibides que no ens explicaren,
Al-SOLmaj7Mansur, Al-Azraq, maulets en armes,
els FA#7guetos jueus i les bruixes cremades.

MIm7Segles resistint a la Nova Planta,
guardar SIm7la llengua de la burla i la vara;
vinc SOLde la saviesa de les masoveres,
REels sabers populars que semFA#7pre perseveren.

SOLVinc de la mort, l’exili i la pena,
els SImcamps d’extermini, les fosses de Paterna,
les SOLmaj7mestres d’escola que mai claudicaren,
el fuREsell de La Pastora a les FA#7nostres muntanyes.

SOLVinc del puny alçat d’Alejandra Soler,
l’etern SImsomriure de Carme Miquel,
SOLmaj7les cançons de lluita de Vicent Torrent,
el batec REimmortal de FA#7milers de Guillems.

SImVinc d’una terra inundada pel sol,
paSOLrint la vida amb la suor al front,
al REfront, la suor al FA#7front.
SImVinc de sobreviure a tots els impossibles,
els SOLbatecs del cor són els nostres himnes,
vinc REi seguim resisFA#7tint.

Per SOLmolt que bufe el LAvent,
no SOLs’apaguen les estreLAles.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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