La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭ MI♭m SI SOL♭/SI♭ RE♭
MI♭m SI SOL♭/SI♭ RE♭
Obrint pas entre fissures, camiMI♭mnant entre enderrocs,
el que SIno ens mata al fiSOL♭/SI♭nal ens fa més RE♭forts.
Retirant la mala herba, fent voMI♭mlar el rostoll cremat,
SItot és imSOL♭/SI♭possible fins que ho RE♭fas.
SOL♭/SI♭Aaah! RE♭Ah!
No sabem com canviar el MI♭mmón,
però hem après a treure SIforces ballant davall la temSOL♭/SI♭pesta.
Aaah! RE♭Ah!
No sabem com canviar el MI♭mmón,
però seguim guanyant baSItalles amb paraules i canSOL♭/SI♭çons.
RE♭No sabem com canviar el MI♭mmón,
SIperò sí com fer-lo un poc miSOL♭/SI♭llor. RE♭
No sabem com canviar el MI♭mmón.
SOL♭/SI♭Aaah! RE♭Ah!
Però sí com fer-lo un poc miMI♭mllor.
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
Mira com s’obren les MI♭males
quan ja SIno espeSOL♭/SI♭ram la RE♭sort,
que només volen les hisMI♭mtòries
que s’enSIlairen SOL♭/SI♭senRE♭se por.
No sabem com canviar el MI♭mmón,
SIperò sí com fer-lo un poc miSOL♭/SI♭llor. RE♭
No sabem com canviar el MI♭mmón,
però encara SIcreim en SOL♭/SI♭l’amor. RE♭
La revolució MI♭mneix SIal teu SOL♭/SI♭cor: RE♭
pren la MI♭mseva direcSIció. DOdim
No sabem com canRE♭viar el món.
Però sí com fer-lo un poc miMI♭mllor.
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
SOL♭Respira SIfort, com si SOL♭no hi hagués un deRE♭mà,
REdimque mai saMI♭mbràs RE♭→SIquin seSOL♭rà el darrer insRE♭tant.
SOL♭Respira SIfort, som a SOL♭temps de celeRE♭brar
REdimque cada dia és igual de MI♭mvàlid
per doRE♭nar-te els molts SIdies,
els molts SOL♭mesos i els molts RE♭d’anys.
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
SOL♭ SI SOL♭ RE♭
REdim MI♭m RE♭ SI SOL♭ RE♭
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