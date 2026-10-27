No sé (Acords)

No sé si he de confessar-te

Acords Acords
Lexu's
lexu s per que no es toquen les nostres mans
lexu s per que no es toquen les nostres mans
MINo sé si he de confessar-te
MIque tot només és una trampa.
LAPotser no ho vulguis ni sentir.
MISer ignorant et fa ser més feliç.

MINo sé si he de proposar-te
MIfugir d’un món que ara ens aparta.
LAPotser més lluny estem més bé
MIsi aquí la crisi no ens entén.

FA#mJa no queda alternativa
LAsi la solució no arSIriba.

Podria MIser, però SIja no ho DO#msé.
Ara no ens FA#mqueda gaire SItemps
per deSOL#mfugir el dubte eDO#mtern.
Si preguntes què hem de FA#fer,
les respostes són més SIdubtes
que no sé si aclariMIré.

MINo sé si he de despertar-te
MId’un son que et manté a distància.
LAPotser no hi hagi res a fer.
MISi vols, almenys ho intentarem.

FA#mJa no queda alternativa
LAsi la solució no arSIriba.

Podria MIser, però SIja no ho DO#msé.
Ara no ens FA#mqueda gaire SItemps
per deSOL#mfugir el dubte eDO#mtern.
Si preguntes què hem de FA#fer,
les respostes són més SIdubtes
que no sé si aclariMIré.

FA#mJa no queda alternativa
LAper no fer-nos més feSIrides.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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