No sé ballar ft. La Fúmiga (Acords)

Estava tan tranquil·la i ella volia ballar-me

Acords Acords
Naina
naina vives o mortes
naina vives o mortes
LAm MI7 LAm MI7

LAmEstava tan tranMI7quil·la i ella volia baLAmllar-me,
LAmestava tan tranMI7quil·la i ella volia beLAmsar-me.
LAmLa meua RosaMI7lía (tra! tra!) la "combi VerLAmsace",
però ella no saMI7bia que jo era un puto desastre.

LAmAi! Ai! SOLAi! Ai! Ai! Ai!
FAmaj7Que tu eres la que MI7mana i jo no sé ballar.

LAmAi! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Li encanta la MI7bachata i jo no sé baLAmllar.
Ai! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Però quan ella MI7balla jo tinc ganes de baLAmllar.

Ella va d’aMI7trevida, però està "perdiendo el LAmtiempo".
T’estan tirant la MI7canya, tia Naina. "No te entiendo".
LAmSe te nota MI7en la cara, "tas' to' loka por sus LAmhuesos".
I se te cau la MI7baba quan ella te balla "lento" (lento).

LAmQue MI7jo LAmno sé MI7ballar. (Ai! Ai! Ai! Ai!)
LAmY MI7eLAmlla tieMI7ne el talento (lento).
LAmFem-MI7ho LAmsenMI7se pensar,
LAmque MI7no LAmaMI7nirem al ritme,
LAm"peMI7ro LAmal meMI7nos yo lo intento".

LAm SOL FAmaj7 MI7

LAmAi! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Li encanta la MI7bachata i jo no sé baLAmllar.
Ai! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Però quan ella MI7balla jo tinc ganes de baLAmllar.

“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga baLAmllar.
“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga ballar.
LAm MI7 LAm “Levánteme la mano”. “Levánteme la mano”.
“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga ballar.
LAm“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga baLAmllar.
“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga ballar.
LAm MI7 LAm Qui no sàpiga ballar, qui no sàpiga ballar.
“Levánteme la MI7mano” qui no sàpiga ballar.

LAmAi! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Li encanta la MI7bachata i jo no sé baLAmllar.
Ai! Ai! MI7Ai! Ai! Ai! LAmAi!
Però quan ella MI7balla jo tinc ganes de baLAmllar.

((La MI7LAmmiga MI7presente. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai!))
LAmNa-MI7Na-LAmNa-MI7Naina!
LAmNa-MI7Na-LAmNa-MI7Naina!
LAmSuMI7uuLAmuuuMI7cre!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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