FA SI♭ FA SI♭
Cada FAcop, cada SI♭lloc,
cada FAmoment que SI♭passem els dos
és inREmtens, però tan LAmcurt.
Quina SOLmporta m'ha de DOdur on ets tu?
No tinc FAsort, no tinc SI♭por.
Per no FAtenir no tinc SI♭ni el teu nom.
La verREmgonya, el LAmneguit,
espeSOLmrar nerviós que arDOribi la nit.
SOLmSort en FAtinc de DOtu, SOLmsort en FAtinc de DOtu.
Quan FAcaic, LAm
al fons dels REmteus ulls tinc SI♭el que vull.
FANo sé el teu LAmnom, REmno sé el teu SI♭nom.
Quan hi FAha LAm
matins REmsense tu, el SI♭dia és mut.
FANo sé el teu LAmnom, REmno sé el teu SI♭nom.
Ens FAbusquem, ens troSI♭bem.
El siFAlenci és com un SI♭home cec.
Ens REmespanta LAml'error;
firSOLmmaria avui la DOrendició.
FAConfessant, SI♭envejant,
FAbusco exemples SI♭per sentar
el meu REmcap, un timLAmbal.
La veSOLmritat fa por, però DOno ofèn tant.
FASort en SI♭tinc de tu…
Quan FAcaic, LAm
al fons dels REmteus ulls tinc SI♭el que vull.
FANo sé el teu LAmnom, REmno sé el teu SI♭nom.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.