Més senzill és arribar
LAm REm SOLal lloc on el sol cau DOdins el MImmar LAmque tenir-te al meu cos REmtat SOLi trobar-me en el teu DOcor. LAmMés senzill a REmprendre el japonès
que te
SOLnir-te posseïda
i no
DOser un qualsevol més, LAmdoncs el cel t'ha fet cruel.
Vas
REmnéixer amb una missió:
trencar el
SOLcor de tots els homes
i jo no en
DOsoc l'excepció.
No sé pas
LAmcom podré canvi REmar-te,
no sé pas
SOLcom treure't el DOson. LAmPerò és que algú ha de ser el REmprimer
de to
SOLcar la teva DOpell. LAmAbans veuré un REm'punky' turc
que tu
SOLboja per al DOgú. LAmÉs difícil d'ac REmceptar,
però és
SOLque així et van cre DOar. LAmMés difícil REmveure't darrere meu
que escol
SOLtar els consells dels pares
i ac
DOceptar la seva, llei LAmdoncs el cel t'ha fet cruel.
Vas
REmnéixer amb una missió:
trencar el
SOLcor de tots els homes
i jo no en
DOsoc l'excepció. LAmNo sé pas com podré canvi REmar-te,
no sé
SOLpas com treure't el DOson. LAmPerò és que algú ha de ser el REmprimer
de to
SOLcar la teva DOpell. LAmSi quan vul REmguessis escoltar
jo et fa
SOLria adonar que t'es DOtàs equivocant. LAmSi quan vul REmguessis escoltar
jo et fa
SOLria adonar que t'es DOtàs equivocant. LAmSi quan vulguessis es REmcoltar (quan vulguessis escoltar), SOL DO jo et faria adonar (jo et faria adonar) LAmque t'estàs equivocant (que t'es REmtàs equivocant, que t'estàs equivocant). LAmSi quan vulguessis es REmcoltar (quan vulguessis escoltar), SOL DO jo et faria adonar (jo et faria adonar) LAmque t'estàs equivocant (que t'es REmtàs equivocant, que t'estàs equivocant). LAmPerò és que algú ha de ser el pri REmmer
de to
SOLcar la teva DOpell.
que te
i no
Vas
trencar el
i jo no en
No sé pas
no sé pas
de to
que tu
però és
que escol
i ac
Vas
trencar el
i jo no en
no sé
de to
jo et fa
jo et fa
de to