No sé pas com (Acords)

Més senzill és arribar

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto vas de punt o que
lax n busto vas de punt o que
Més senzill és arribar LAm REm
SOLal lloc on el sol cau DOdins el MImmar
LAmque tenir-te al meu cosREmtat
SOLi trobar-me en el teu DOcor.

LAmMés senzill aREmprendre el japonès
que teSOLnir-te posseïda
i no DOser un qualsevol més,
LAmdoncs el cel t'ha fet cruel.
Vas REmnéixer amb una missió:
trencar el SOLcor de tots els homes
i jo no en DOsoc l'excepció.

No sé pas LAmcom podré canviREmar-te,
no sé pas SOLcom treure't el DOson.

LAmPerò és que algú ha de ser el REmprimer
de toSOLcar la teva DOpell.

LAmAbans veuré un REm'punky' turc
que tu SOLboja per alDOgú.
LAmÉs difícil d'acREmceptar,
però és SOLque així et van creDOar.

LAmMés difícil REmveure't darrere meu
que escolSOLtar els consells dels pares
i acDOceptar la seva, llei
LAmdoncs el cel t'ha fet cruel.
Vas REmnéixer amb una missió:
trencar el SOLcor de tots els homes
i jo no en DOsoc l'excepció.

LAmNo sé pas com podré canviREmar-te,
no sé SOLpas com treure't el DOson.
LAmPerò és que algú ha de ser el REmprimer
de toSOLcar la teva DOpell.

LAmSi quan vulREmguessis escoltar
jo et faSOLria adonar que t'esDOtàs equivocant.

LAmSi quan vulREmguessis escoltar
jo et faSOLria adonar que t'esDOtàs equivocant.

LAmSi quan vulguessis esREmcoltar (quan vulguessis escoltar),
SOL DO jo et faria adonar (jo et faria adonar)
LAmque t'estàs equivocant (que t'esREmtàs equivocant, que t'estàs equivocant).

LAmSi quan vulguessis esREmcoltar (quan vulguessis escoltar),
SOL DO jo et faria adonar (jo et faria adonar)
LAmque t'estàs equivocant (que t'esREmtàs equivocant, que t'estàs equivocant).

LAmPerò és que algú ha de ser el priREmmer
de toSOLcar la teva DOpell.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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