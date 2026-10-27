RE DO SOL LA
RENo sé per què sempre DOestem en els ulls tancats,
SOLencara que tinLAguem que despertar.
RENo sé per què ens esDOtan dominant,
SOLencara que ens teLAnim que rebel·lar.
RECada cop som més els que pensem
DOper la nostra llengua i el nostre futur,
SOLcada cop som més els que lluitem
LAper la nostra terra,
LAper la nostra terra.
RENo sé per què sempre DOens mirem malament,
SOLencara que teLAnim que respondre.
RENo sé per què el govern DOens vol fotre,
SOLencara que mai LAho aconseguiran.
RECada cop som més els que pensem
DOper la nostra llengua i el nostre futur,
SOLcada cop som més els que lluitem
LAper la nostra terra.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.