No sé per què rius (Acords)

No sé per què rius. Quina gràcia et fa?

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MI SOL#m LA SI MI

No sé per què SOL#mrius. Quina gràcia et fa?
LAUn pallasso diu coses que SIem fan vomitar. MI
MIQuan menys t’ho esperis, et donarà pel cul.
FA#mEt vindrà per darrere i et SIdonarà LApel cul. MI

MIEts molt feliç. Oh! Quines dents tan maques que tens.
FA#mA l’oficina els tens tots tan conSItents. LA
MIAixò s’acaba de pressa, tot s’ho pot endur el vent.
FA#mSi penses una mica, hauràs perdut SIel LAtemps... DorMImint!

L’altre dia et SOL#mvaig veure passejant el gosset.
LAL’excusa perfecta, déu-n’hi-SIdo, quin tipet. MI
MIPerò prepara’t, bonica, el temps passa per tu.
FA#mSeràs tan cuqueta quan et caiSIgui el LAcul? MI

MINo et vull sentir més plorar perquè t’han deixat sola.
FA#mJo també em sento sol i no per SIaixò em LAposo tou.
MIJa t’ho he dit mil cops: la vida és una broma.
FA#mNo hi busquis sentit, perquè SIningú n’hi LAtroba. MI

Més val que et FA#mbusquis un noi SOL#mben polit i eixerit.
LA7Que et trobi bonica de cos i esperit.
MIQue t’estimi FA#mper sempre tot i esSOL#mtar-te pansint.
LA7Que t’estimi per sempre i et mimi si estàs al llit...

MIDorFA#mmint! SOL#m LA7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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