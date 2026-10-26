No sé per què SOL#mrius. Quina gràcia et fa? LAUn pallasso diu coses que SIem fan vomitar. MI MIQuan menys t’ho esperis, et donarà pel cul. FA#mEt vindrà per darrere i et SIdonarà LApel cul. MI
MIEts molt feliç. Oh! Quines dents tan maques que tens. FA#mA l’oficina els tens tots tan conSItents. LA MIAixò s’acaba de pressa, tot s’ho pot endur el vent. FA#mSi penses una mica, hauràs perdut SIel LAtemps... DorMImint!
L’altre dia et SOL#mvaig veure passejant el gosset. LAL’excusa perfecta, déu-n’hi-SIdo, quin tipet. MI MIPerò prepara’t, bonica, el temps passa per tu. FA#mSeràs tan cuqueta quan et caiSIgui el LAcul? MI
MINo et vull sentir més plorar perquè t’han deixat sola. FA#mJo també em sento sol i no per SIaixò em LAposo tou. MIJa t’ho he dit mil cops: la vida és una broma. FA#mNo hi busquis sentit, perquè SIningú n’hi LAtroba. MI
Més val que et FA#mbusquis un noi SOL#mben polit i eixerit. LA7Que et trobi bonica de cos i esperit. MIQue t’estimi FA#mper sempre tot i esSOL#mtar-te pansint. LA7Que t’estimi per sempre i et mimi si estàs al llit...