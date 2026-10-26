Va ser una nit lluiDOtant a les palSOLpentes. REmQuan vam deixar per DOsempre de ser SOLesclaus, REmens va cosREtar 100 DOvides i SOLtotes les LAnaus.
REmAnem diFArectes aDOllà on ningú ens esSOLpera. REmMai hi FAha bons vents DOper qui no sap SOLon va. REmEl timoFAner coDOneix una dreSOLcera fins aLAllà.
SOLLes nits són llargues quan la tempesta fa enfaREmdar la mar. SOLTots a coberta, junts no ens podran enfonLAsar.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern. LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.
REmFASOLSI♭REmFASOLLA REmFASOLSI♭REmFALAREm
Ja no queda DOres a la boSOLdega, REmni el rom robat DOal capità esSOLpanyol. REmLa tropa REja baDOtega només SOLsi hi ha força alcoLAhol.
REmFa temps que FAsaps que aDOnem a la deSOLriva, REmque si esFAtem vius, DOés només per SOLatzar, REmque per canviFAar fa DOmassa que SOLl’estem LAliant.
SOLLes nits són llargues quan la tempesta fa enfaREmdar la mar. SOLTots a coberta, junts no ens podran enfonLAsar.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern. LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.
REmFADOSOLREmFALASOL x3 REmFADOSOLREmFALA
REmEls dies DOpassen i es fan FAllargs a alta SI♭mar, REmrecordant DOals qui van marFAxar. REmEl pitjor arDOriba al torFAnar a la nostra SOLllar SI♭i veure FAque res és iLAgual.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern. LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLAzó mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.