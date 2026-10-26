No serà etern (Acords)

Va ser una nit lluitant a les palpentes

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
REm FA SOL REm FA LA
REm FA SOL REm FA LA REm
FA SOL SI♭ REm FA SOL LA
REm FA SOL SI♭ REm FA LA REm

Va ser una nit lluiDOtant a les palSOLpentes.
REmQuan vam deixar per DOsempre de ser SOLesclaus,
REmens va cosREtar 100 DOvides i SOLtotes les LAnaus.

REmAnem diFArectes aDOllà on ningú ens esSOLpera.
REmMai hi FAha bons vents DOper qui no sap SOLon va.
REmEl timoFAner coDOneix una dreSOLcera fins aLAllà.

SOLLes nits són llargues quan la tempesta fa enfaREmdar la mar.
SOLTots a coberta, junts no ens podran enfonLAsar.

LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.

REm FA SOL SI♭ REm FA SOL LA
REm FA SOL SI♭ REm FA LA REm

Ja no queda DOres a la boSOLdega,
REmni el rom robat DOal capità esSOLpanyol.
REmLa tropa REja baDOtega només SOLsi hi ha força alcoLAhol.

REmFa temps que FAsaps que aDOnem a la deSOLriva,
REmque si esFAtem vius, DOés només per SOLatzar,
REmque per canviFAar fa DOmassa que SOLl’estem LAliant.

SOLLes nits són llargues quan la tempesta fa enfaREmdar la mar.
SOLTots a coberta, junts no ens podran enfonLAsar.

LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.

REm FA DO SOL REm FA LA SOL x3
REm FA DO SOL REm FA LA

REmEls dies DOpassen i es fan FAllargs a alta SI♭mar,
REmrecordant DOals qui van marFAxar.
REmEl pitjor arDOriba al torFAnar a la nostra SOLllar
SI♭i veure FAque res és iLAgual.

LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.
LluiREmtem! GuaFAnyem! Ens SI♭mengem l'horitLA
mentre criREmdem, saFAbent que aiSOLxò no serà eLAtern.

REm FA DO SOL x3
REm FA DO LA REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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