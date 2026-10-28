No sóc capaç (Acords)

Amb la mirada em dius que no hi ha res entre tu i jo

Acords Acords
Sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
Intro: LAm SIm LAm7 SIm

LAmAmb la mirada SImem dius que no LAm7hi ha res entre tu i SImjo.
LAmEt tinc daSImvant, LAmmatant-me SImmolt a poc a LAmpoc.
Et tinc preSImsent, LAmgronxant-me SImel pensament.

LAmNo soc caSImpaç de desplegar LAmel meu SImcos
LAmni planeSImjar sortir amb tu a LAmveure el SImmón.

LAmEl meu vesSImtit no amaga deLAmlicte, sinó aSImmor.
LAmTu creus que SImsoc de palla, que no LAmtinc carn ni SImos.

LAmAquí engaSImbiat, mullant la ploma LAmal fons del SImcor
LAmque vas SImdeixar marxant senLAmse dir SImres.
LAmNo soc caSImpaç de desplegar LAmel meu SImcos
LAmni planeSImjar sortir amb tu a LAmveure el SImmón.
LAmTota la SImgent em deia que no LAmtenies SImpreu.
LAmNo vas voSImler parlar-me, només hoLAmla i aSImdéu.

LAmVa sortir el REsol, i amb la roFAsada del maSOL
LAmva buscar el REnord, per FAfoSOLra,
LAmi el seu REcos, del coFAlor més fosc de la SOLnit,
LAmva trobar aREllò que tant voFAlia SOLi va aixecar el LAmvol.

RE FA SOL LAm
I se'n va aREnar, va oFAbrir la SOLporta i va voLAmlar.
SIm LAm SIm
No sé on serà, LAmno sé si SImmai voldrà tornar.

LAmQue qui no SImcorre vola, com LAm7diu el meu SImveí.
LAmLa Terra giSImra molt lentaLAm7ment aquesta SImnit.

LAmI se'n va anar, SImva obrir la gàLAm7bia i va voSImlar,
LAmse'n va cansar SImd'estar tancaLAm7da i menjar SImgra.
LAmBuscant perdut SImsi trobo el perLAm7què de tot pleSImgat.
LAmPerquè soc jo el SImque sempre es LAm7queda aquí tiSImrat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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