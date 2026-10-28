Intro:
LAm SIm LAm7 SIm LAmAmb la mirada SImem dius que no LAm7hi ha res entre tu i SImjo. LAmEt tinc da SImvant, LAmmatant-me SImmolt a poc a LAmpoc.
Et tinc pre
SImsent, LAmgronxant-me SImel pensament. LAmNo soc ca SImpaç de desplegar LAmel meu SImcos LAmni plane SImjar sortir amb tu a LAmveure el SImmón. LAmEl meu ves SImtit no amaga de LAmlicte, sinó a SImmor. LAmTu creus que SImsoc de palla, que no LAmtinc carn ni SImos. LAmAquí enga SImbiat, mullant la ploma LAmal fons del SImcor LAmque vas SImdeixar marxant sen LAmse dir SImres. LAmNo soc ca SImpaç de desplegar LAmel meu SImcos LAmni plane SImjar sortir amb tu a LAmveure el SImmón. LAmTota la SImgent em deia que no LAmtenies SImpreu. LAmNo vas vo SImler parlar-me, només ho LAmla i a SImdéu. LAmVa sortir el REsol, i amb la ro FAsada del ma SOLtí LAmva buscar el REnord, per FAfo SOLra, LAmi el seu REcos, del co FAlor més fosc de la SOLnit, LAmva trobar a REllò que tant vo FAlia SOLi va aixecar el LAmvol. RE FA SOL LAm
I se'n va a
REnar, va o FAbrir la SOLporta i va vo LAmlar. SIm LAm SIm
No sé on serà,
LAmno sé si SImmai voldrà tornar. LAmQue qui no SImcorre vola, com LAm7diu el meu SImveí. LAmLa Terra gi SImra molt lenta LAm7ment aquesta SImnit. LAmI se'n va anar, SImva obrir la gà LAm7bia i va vo SImlar, LAmse'n va cansar SImd'estar tanca LAm7da i menjar SImgra. LAmBuscant perdut SImsi trobo el per LAm7què de tot ple SImgat. LAmPerquè soc jo el SImque sempre es LAm7queda aquí ti SImrat.
Et tinc pre
I se'n va a
No sé on serà,