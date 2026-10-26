LAmQuan estàs bé, SOLes veu tot tan clar, MIperò no som res, REmens deixem portar com fulles pel vent.
LAmQuan estàs bé, SOLes veu tot tan clar, MIperò no som res, REmens deixem portar com fulles pel vent.
LAmSé molt bé que des d’aquest SOLlloc es veu tot tan clar, MIque la vista engaREmnya. LAmAquesta terra que sembla duSOLra demà segur MIserà tota de sorra. REm LAmMira amunt, t’està caient uSOLna sorpresa MIque no esperaves. REm RE/FA#Cantant sense ser conscient, FAno podem fer res MIquan hi SOL/FAha un acMIcident. REm
REmI ara cauré, LAmi tu ho veuràs, MIja falta poc. LAmJo no veia res d’aquest forat.
REmI ara cauré, LAmi tu ho veuràs, MIja falta poc. LAmJo no veia res d’aquest forat.
LAmI ara mires amunt, estàs ploSOLrant, MIveus que ningú t’aREmjuda. LAmSol en un forat, incomuniSOLcat, MIestàs plorant, però REmlluites. LAmHo veus tot fosc, ningú et SOLfa cas, MIperò potser això és REmmentida. RE/FA#Era abans que no veies res; FA MIara t’ha SOL/FAtocat el MIcantó REmfosc de la vida.
REmPenjat d’un fil s’hi està tan bé! LAmUn fil tiraré, MIcaure cauré... LAmPenjat d’un fil s’hi està tan bé! MICauMI/FAre cauMIré...