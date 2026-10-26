No som res (Acords)

Quan estàs bé, es veu tot tan clar

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
LAm SOL MI REm

LAmQuan estàs bé, SOLes veu tot tan clar,
MIperò no som res,
REmens deixem portar com fulles pel vent.

LAmQuan estàs bé, SOLes veu tot tan clar,
MIperò no som res,
REmens deixem portar com fulles pel vent.

LAmSé molt bé que des d’aquest SOLlloc es veu tot tan clar,
MIque la vista engaREmnya.
LAmAquesta terra que sembla duSOLra demà segur
MIserà tota de sorra. REm
LAmMira amunt, t’està caient uSOLna sorpresa
MIque no esperaves. REm
RE/FA#Cantant sense ser conscient, FAno podem fer res
MIquan hi SOL/FAha un acMIcident. REm

REmI ara cauré,
LAmi tu ho veuràs,
MIja falta poc.
LAmJo no veia res d’aquest forat.

REmI ara cauré,
LAmi tu ho veuràs,
MIja falta poc.
LAmJo no veia res d’aquest forat.

LAmI ara mires amunt, estàs ploSOLrant,
MIveus que ningú t’aREmjuda.
LAmSol en un forat, incomuniSOLcat,
MIestàs plorant, però REmlluites.
LAmHo veus tot fosc, ningú et SOLfa cas,
MIperò potser això és REmmentida.
RE/FA#Era abans que no veies res; FA
MIara t’ha SOL/FAtocat el MIcantó REmfosc de la vida.

REmPenjat d’un fil s’hi està tan bé!
LAmUn fil tiraré,
MIcaure cauré...
LAmPenjat d’un fil s’hi està tan bé!
MICauMI/FAre cauMIré...

LAm SOL MI REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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