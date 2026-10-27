DOmSovint estic atrapat, RE#no sé per què em rallo tant. SOL#Hauria d'estar amb col·legues RE#i sortir de LA#bar en bar. DOmIgnoro les senyals, RE#ja torno a estar encantat, SOL#camino en cercles, cercles, RE#faig scroll LA#sense parar.
DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap. Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual. SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal.
Només DOmcal un bon siLA#dral, deixar els RE#problemes aSOL7parcats. Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.
FAmParem-ho tot i DOmfem-la grossa, SOL7parem-ho tot per DOmuna estona. FAmParem-ho tot i DOmfem-la grossa, SOL7parem-ho tot per una estona.
DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap. Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual. SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal. Només DOmcal un bon siLA#dral, deixar els RE#problemes aSOL7parcats. Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal. DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap. Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual. SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal. Només DOmcal un bon siLA#dral, deixar els RE#problemes aSOL7parcats. Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.