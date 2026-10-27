no sta mal (Acords)

M'he cansat de tants mals de cap

Acords Acords
Guillem Bautista
DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap.
Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual.
SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal.

Només DOmcal un bon siLA#dral,
deixar els RE#problemes aSOL7parcats.
Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.

DOmQue LA#no RE#sta SOL7mal, SOL# SOL7
DOmque LA#no RE#sta SOL7mal. SOL# SOL7

DOmSovint estic atrapat, RE#no sé per què em rallo tant.
SOL#Hauria d'estar amb col·legues RE#i sortir de LA#bar en bar.
DOmIgnoro les senyals, RE#ja torno a estar encantat,
SOL#camino en cercles, cercles, RE#faig scroll LA#sense parar.

DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap.
Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual.
SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal.

Només DOmcal un bon siLA#dral,
deixar els RE#problemes aSOL7parcats.
Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.

DOmQue LA#no RE#sta SOL7mal, SOL# SOL7
DOmque LA#no RE#sta SOL7mal. SOL# SOL7

FAmParem-ho tot i DOmfem-la grossa,
SOL7parem-ho tot per DOmuna estona.
FAmParem-ho tot i DOmfem-la grossa,
SOL7parem-ho tot per una estona.

DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap.
Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual.
SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal.
Només DOmcal un bon siLA#dral,
deixar els RE#problemes aSOL7parcats.
Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.
DOmM'he cansat de tants LA#mals de cap.
Ja RE#no sé on vaig, però SOL7m'és igual.
SOL#Deixar-ho córrer no sta SOL7mal.
Només DOmcal un bon siLA#dral,
deixar els RE#problemes aSOL7parcats.
Tenir SOL#pardals al cap no sta tan SOL7mal.

DOmQue LA#no RE#sta SOL7mal, SOL# SOL7
DOmque LA#no RE#sta SOL7mal. SOL# SOL7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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