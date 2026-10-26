Si la
FAnit t'ha abra SI♭çat lluny de FAcasa
i el camí t'omple
SI♭de tresors les DOmans,
no
SI♭portis res de mi a l'equi FApatge,
no vull
DOser un vell ne SI♭guit mar en FAllà.
Que amb el vent cap cançó
SI♭no et se FAgueixi
i els teus llavis
SI♭s'oblidin de DOtot.
Que
SI♭demà sigui lluny on des FApertis
i, pas
DOsa a passa, ba SI♭lli amb tu la FAsort.
Que mai no és
SI♭tard per comen DOçar de nou,
per atra
FApar els teus somnis.
Que a
SI♭vui és sempre en DOcara, però FAtota la vida és SI♭ara, no t'a DOdormis. No t'adormis. FA DO FA DO x2
El de
FAmà des SI♭plegarà les FAales.
Serem boira. Se
SI♭rem somnis llu DOnyans,
com la
SI♭pols, com la pluja, com el FAso de les onades.
Serem
DOl'aire que va omplir SI♭d'alegria les ciu FAtats. SI♭ DO FA SI♭ DO FA SI♭ DO
Que mai no és
SI♭tard per comen DOçar de nou,
per atra
FApar els teus somnis.
Que a
SI♭vui és sempre en DOcara, però FAtota la vida és SI♭ara, no t'a DOdormis. No t'adormis. FA DO FA DO x4 SI♭ DO FA SI♭ DO FA SI♭ DO x4
i el camí t'omple
no
no vull
Que amb el vent cap cançó
i els teus llavis
Que
i, pas
Que mai no és
per atra
Que a
El de
Serem boira. Se
com la
Serem
Que mai no és
per atra
Que a