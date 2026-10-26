No t'adormis (Acords)

Si la nit t'ha abraçat lluny de casa

Acords Acords
Txarango
Si la FAnit t'ha abraSI♭çat lluny de FAcasa
i el camí t'omple SI♭de tresors les DOmans,
no SI♭portis res de mi a l'equiFApatge,
no vull DOser un vell neSI♭guit mar enFAllà.

Que amb el vent cap cançó SI♭no et seFAgueixi
i els teus llavis SI♭s'oblidin de DOtot.
Que SI♭demà sigui lluny on desFApertis
i, pasDOsa a passa, baSI♭lli amb tu la FAsort.

Que mai no és SI♭tard per comenDOçar de nou,
per atraFApar els teus somnis.
Que aSI♭vui és sempre enDOcara, però
FAtota la vida és SI♭ara, no t'aDOdormis. No t'adormis.

FA DO FA DO x2

El deFAmà desSI♭plegarà les FAales.
Serem boira. SeSI♭rem somnis lluDOnyans,
com la SI♭pols, com la pluja, com el FAso de les onades.
Serem DOl'aire que va omplir SI♭d'alegria les ciuFAtats.

SI♭ DO FA
SI♭ DO FA SI♭ DO

Que mai no és SI♭tard per comenDOçar de nou,
per atraFApar els teus somnis.
Que aSI♭vui és sempre enDOcara, però
FAtota la vida és SI♭ara, no t'aDOdormis. No t'adormis.

FA DO FA DO x4

SI♭ DO FA
SI♭ DO FA SI♭ DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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