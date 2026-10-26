No t'escolto (Acords)

Portes tanta estona explicant-te amb cara de poma

Acords Acords
Els Pets
els pets 1963
els pets 1963
REmaj7 SOL REmaj7 SOL
REmaj7 SOL REmaj7 SOL

REPortes tanta estona expliSImcant-te amb cara de poma,
SOLque en el teu gintònic ja s'han fos LAels tres glaçons.
RELa cançó que sona és miSImllor que les teves bromes,
SOLcrec que quan s'acabi et conMIm7fessaré del LAtot.

Que no SOLt'escolto, que tot em REsona.
SImFaig que sí amb el cap perquè LAsoc molt educat.
Però no SOLt'escolto, et falten REcomes.
SImDe fet ara estic rumiant si LAm'he deixat l'aixeta gotejant.

REmaj7 SOL REmaj7 SOL
REmaj7 SOL REmaj7 SOL

REBusco alguna excusa per SImpair la teva tabarra,
SOLja no sé si em parles de la LAfeina o de futbol.
REEl que donaria per coSImnèixer algú de la barra
SOLi aixecant el cul desapaMIm7rèixer del teu LAmón.

Que no SOLt'escolto, que tot em REsona.
SImFaig que sí amb el cap perquè et LAtinc molt apamat.
Però no SOLt'escolto, et falten REcomes.
SImEstic desitjant que t'enLAnueguis un instant.

Que no MIm7t'escolto (no, no, no),
ets una FA#mbroma.
Que no SOLt'escolto (no, no, no),
ets una SOLmbroma de mal gust.

REmaj7 SOL REmaj7 SOL
REmaj7 SOL REmaj7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi