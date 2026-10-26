REPortes tanta estona expliSImcant-te amb cara de poma, SOLque en el teu gintònic ja s'han fos LAels tres glaçons. RELa cançó que sona és miSImllor que les teves bromes, SOLcrec que quan s'acabi et conMIm7fessaré del LAtot.
Que no SOLt'escolto, que tot em REsona. SImFaig que sí amb el cap perquè LAsoc molt educat. Però no SOLt'escolto, et falten REcomes. SImDe fet ara estic rumiant si LAm'he deixat l'aixeta gotejant.
REmaj7SOLREmaj7SOL REmaj7SOLREmaj7SOL
REBusco alguna excusa per SImpair la teva tabarra, SOLja no sé si em parles de la LAfeina o de futbol. REEl que donaria per coSImnèixer algú de la barra SOLi aixecant el cul desapaMIm7rèixer del teu LAmón.
Que no SOLt'escolto, que tot em REsona. SImFaig que sí amb el cap perquè et LAtinc molt apamat. Però no SOLt'escolto, et falten REcomes. SImEstic desitjant que t'enLAnueguis un instant.
Que no MIm7t'escolto (no, no, no), ets una FA#mbroma. Que no SOLt'escolto (no, no, no), ets una SOLmbroma de mal gust.