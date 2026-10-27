No t'estim (Acords)

Fes-te s’ase o sa llesta com sempre

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut colleccio de satellits
projecte mut colleccio de satellits
Intro: DO

Fes-te s’ase o sa llesta com FAsempre,
com si res fot amb LAmtu.
Només penses en anar de FAfesta
SOLi no fer mai res per ninDOgú.

Festa, fes-te ben neta la consciènFAcia,
si és que encara en tens en algun raLAmcó.
Si fossis del meu amor la FAreina,
SOLjo seria el teu peDOó.

FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et moDOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una temREmpesta,
ressaca des del fons del teu FA→SOLcor.
FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et moDOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una temREmpesta,
ressaca des del fons del teu FA→SOLcor.

No t’esFAtim…SOLNo t'esLAm→REtim…
No t’esFAtim…SOLNo t'esLAm→REtim…
No t’esFAtim…T’ho SOLhas guaDOnyat.

Buida, que no tens al cap més que FAcendra,
res que sigui autèntic i LAmde valor.
Sa teua imatge és tan perFAfecte
SOLcom lo lleig que hi ha al inteDOrior.

Com voldria que no fossis tan superfiFAcial,
ni tan de broma ni tant del materiLAmal,
ni tanta xarxa ni televiFAsió.
SOLTens el cervell com un ciuDOró.

FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et moDOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una temREmpesta,
ressaca des del fons del teu FA→SOLcor.
FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et moDOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una temREmpesta,
ressaca des del fons del teu FA→SOLcor.

No t’esFAtim…SOLNo t'esLAm→REtim…
No t’esFAtim…SOLNo t'esLAm→REtim…
No t’esFAtim…SOLNo t'esLAm→REtim…
No t’esFAtim…T’ho SOLhas guaDOnyat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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