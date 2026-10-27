Intro:
DO
Fes-te s’ase o sa llesta com
FAsempre,
com si res fot amb
LAmtu.
Només penses en anar de
FAfesta SOLi no fer mai res per nin DOgú.
Festa, fes-te ben neta la conscièn
FAcia,
si és que encara en tens en algun ra
LAmcó.
Si fossis del meu amor la
FAreina, SOLjo seria el teu pe DOó. FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et mo
DOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una tem
REmpesta,
ressaca des del fons del teu
FA→ SOLcor. FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et mo
DOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una tem
REmpesta,
ressaca des del fons del teu
FA→ SOLcor.
No t’es
FAtim… SOLNo t'es LAm→ REtim…
No t’es
FAtim… SOLNo t'es LAm→ REtim…
No t’es
FAtim…T’ho SOLhas gua DOnyat.
Buida, que no tens al cap més que
FAcendra,
res que sigui autèntic i
LAmde valor.
Sa teua imatge és tan per
FAfecte SOLcom lo lleig que hi ha al inte DOrior.
Com voldria que no fossis tan superfi
FAcial,
ni tan de broma ni tant del materi
LAmal,
ni tanta xarxa ni televi
FAsió. SOLTens el cervell com un ciu DOró. FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et mo
DOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una tem
REmpesta,
ressaca des del fons del teu
FA→ SOLcor. FAJa fa temps, FAsus2ja fa temps que tot
et mo
DOlesta, abarallada amb tot el LAmmón.
Si cada dia hi ha una tem
REmpesta,
ressaca des del fons del teu
FA→ SOLcor.
No t’es
FAtim… SOLNo t'es LAm→ REtim…
No t’es
FAtim… SOLNo t'es LAm→ REtim…
No t’es
FAtim… SOLNo t'es LAm→ REtim…
No t’es
FAtim…T’ho SOLhas gua DOnyat.
Fes-te s’ase o sa llesta com
com si res fot amb
Només penses en anar de
Festa, fes-te ben neta la conscièn
si és que encara en tens en algun ra
Si fossis del meu amor la
et mo
Si cada dia hi ha una tem
ressaca des del fons del teu
et mo
Si cada dia hi ha una tem
ressaca des del fons del teu
No t’es
No t’es
No t’es
Buida, que no tens al cap més que
res que sigui autèntic i
Sa teua imatge és tan per
Com voldria que no fossis tan superfi
ni tan de broma ni tant del materi
ni tanta xarxa ni televi
et mo
Si cada dia hi ha una tem
ressaca des del fons del teu
et mo
Si cada dia hi ha una tem
ressaca des del fons del teu
No t’es
No t’es
No t’es
No t’es