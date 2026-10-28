REUna flor no fa un jardí
SOLni una gota, una tempesta.
RETu t'ho veus un embolic,
SOLjo ja no miro a la resta.
REAh! SOLDins del cap tot sona difeRErent.
SOLTant de bo m'entenguis.
FA#m7Vens i te'm fas tan peSOLmaj7tit a l'amor,
FA#m7dius que no trobes raLAons per ser tu.
REmaj7No t'has vist.
SuSOLmaj7poso que encara tu REmaj7no t'has vist,
suSOLmaj7poso que no.
MIm7Quina sort, sí, LAquina sort teMIm7nim
els que t'hem LAvist de prop!
REÉs tan temptador seguir
SOLcom parar just quan comença.
REEm preguntes què vull dir,
SOLjo et pregunto a tu què penses.
REUh! SOLDins del cap tot sona difeRErent.
LATant de bo m'entenguis.
FA#m7Vens i te'm fas tan peSOLmaj7tit a l'amor,
FA#m7dius que no trobes raLAons per ser tu.
REmaj7No t'has vist.
SuSOLmaj7poso que encara tu REmaj7no t'has vist,
suSOLmaj7poso que no.
MIm7Quina sort, sí, LAquina sort teMIm7nim
els que t'hem LAvist de prop!
LAQuè podríem fer, com ho podríem fer, amor,
LAperquè t'adonessis del que jo veig en un segon?
MImaj7No t'has vist.
SuLAmaj7poso que encara tu MImaj7no t'has vist,
suLAmaj7poso que no.
FA#m7Quina sort, sí, SIquina sort teFA#m7nim
els que t'hem SIvist de prop!
MImaj7→LAmaj7No t'has vist,
MImaj7no, no, LAmaj7no.
MImaj7→LAmaj7No t'has vist.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.