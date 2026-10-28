RE Una flor no fa un jardí

SOL ni una gota, una tempesta.

RE Tu t'ho veus un embolic,

SOL jo ja no miro a la resta.

RE Ah! SOL Dins del cap tot sona dife RE rent.

SOL Tant de bo m'entenguis.



FA#m7 Vens i te'm fas tan pe SOLmaj7 tit a l'amor,

FA#m7 dius que no trobes ra LA ons per ser tu.



REmaj7 No t'has vist.

Su SOLmaj7 poso que encara tu REmaj7 no t'has vist,

su SOLmaj7 poso que no.

MIm7 Quina sort, sí, LA quina sort te MIm7 nim

els que t'hem LA vist de prop!



RE És tan temptador seguir

SOL com parar just quan comença.

RE Em preguntes què vull dir,

SOL jo et pregunto a tu què penses.

RE Uh! SOL Dins del cap tot sona dife RE rent.

LA Tant de bo m'entenguis.



FA#m7 Vens i te'm fas tan pe SOLmaj7 tit a l'amor,

FA#m7 dius que no trobes ra LA ons per ser tu.



REmaj7 No t'has vist.

Su SOLmaj7 poso que encara tu REmaj7 no t'has vist,

su SOLmaj7 poso que no.

MIm7 Quina sort, sí, LA quina sort te MIm7 nim

els que t'hem LA vist de prop!



LA Què podríem fer, com ho podríem fer, amor,

LA perquè t'adonessis del que jo veig en un segon?



MImaj7 No t'has vist.

Su LAmaj7 poso que encara tu MImaj7 no t'has vist,

su LAmaj7 poso que no.

FA#m7 Quina sort, sí, SI quina sort te FA#m7 nim

els que t'hem SI vist de prop!



MImaj7→ LAmaj7 No t'has vist,

MImaj7 no, no, LAmaj7 no.



MImaj7→ LAmaj7 No t'has vist.