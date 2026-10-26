DO7Si un dia la veus buscant la beFA7llesa amb un neguit molt gran, DO7si t’explica secrets a cau d’oreFA7lla, no et deixis enganyar. DO7Recorda-li que no pot fer especiFA7al tothom qui va trobant. DO7Si un dia la veus i té un neguit FA7molt gran, no t’ho creguis pas.
FA7Si et mana consol amb MI7tanta pena que és que et fa fredar, MI♭7si et mira amb ullets de bona nena, si és que et fa escalfar, FA7demana-li que no et MI7faci confident del seu llarg ocàs. MI♭7Si tu vols saber, vols saber el seu nom, no t’ho diré pas.
FA7No t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas, FA7no t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas...
DO7Si un dia la veus buscant la beFA7llesa amb un neguit molt gran, DO7si t’explica secrets a cau d’oreFA7lla, no et deixis enganyar. DO7Recorda-li que no pot fer especiFA7al tothom qui va trobant. DO7Si tu vols saber, vols saber el FA7seu nom, no t’ho diré pas.
FA7No t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas, FA7no t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas...