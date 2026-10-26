No t'ho diré pas (Acords)

Si un dia la veus buscant la bellesa amb un neguit molt gran

Acords Acords
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DO7 FA7 DO7 FA7

DO7Si un dia la veus buscant la beFA7llesa amb un neguit molt gran,
DO7si t’explica secrets a cau d’oreFA7lla, no et deixis enganyar.
DO7Recorda-li que no pot fer especiFA7al tothom qui va trobant.
DO7Si un dia la veus i té un neguit FA7molt gran, no t’ho creguis pas.

FA7Si et mana consol amb MI7tanta pena que és que et fa fredar,
MI♭7si et mira amb ullets de bona nena, si és que et fa escalfar,
FA7demana-li que no et MI7faci confident del seu llarg ocàs.
MI♭7Si tu vols saber, vols saber el seu nom, no t’ho diré pas.

FA7No t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas,
FA7no t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas...

DO7Si un dia la veus buscant la beFA7llesa amb un neguit molt gran,
DO7si t’explica secrets a cau d’oreFA7lla, no et deixis enganyar.
DO7Recorda-li que no pot fer especiFA7al tothom qui va trobant.
DO7Si tu vols saber, vols saber el FA7seu nom, no t’ho diré pas.

FA7No t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas,
FA7no t’ho diMI♭7ré pas, no RE7t’ho diré pas...

DO7 FA7 DO7 FA7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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