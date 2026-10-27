LAEm fa por que l'estat
FA#i l'aparell totalitari
REengeguin una alarma constant
MId'un procés protocol·lari.
LAEm fa por l'odi dels altres,
FA#em fa por portar, barret
REem fa por entendre-ho massa,
MIem fa por no entendre res.
REPerò no tenir farlopa SIno em DO#fa por, REno, DO#no, LAno.
RENo tenir farloSIpa no em LAfa SOL#por. LA
REEm fa por que tot SIel DO#que REpaDO#gui LA
REno en quedi consSItància LAenSOL#lloc LA
REi que per l'error SId'un DO#saREtèl·DO#lit LA
REho hagi de paSIgar un alLAtre SOL#cop. LA
LAEm fan por el pare i la mare,
FA#la cobdícia i l'abús,
REem fa por tenir por al ridícul,
MIem fa por ser un pau i un lluç.
REPerò no tenir farlopa SIno em DO#fa por, REno DO#seLAnyor.
RENo tenir farloSIpa no em LAfa SOL#por. LA
LAEm fa por que els de la Caixa
FA#s'apropiïn del tot de mi
REi que em fotin de tutor
MIen Quim Monzó o en Josep Cuní.
LAEm fan por els mossos d'esquadra,
FA#i molta por, la gent d'ordre,
REem fan por els convencionalismes
MIque no em puc treure de sobre.
REPerò no tenir farlopa SIno em DO#fa por, REno, DO#no, LAno.
RENo tenir farloSIpa no em LAfa SOL#por. LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.