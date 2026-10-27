No tens por a la mort (Acords)

Hi ha tantes coses que m'importen i no m'aporten res

Acords Acords
Dan Peralbo

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA REm SI♭ DO FA

Hi ha tantes coses que m'importen i SI♭no m'aporten res.
Però, sisplau, porta'n més, tu ja ho REmveus.
Que feia dies que SI♭no anava amb el coll alt i el pit enfora del FAcos.
Estic veient coses que no moREmlen gens.
De petit em SI♭deien que era un món de «lokus» i ara en soc un d'ells.
I ara ploro amb clau de REmsol.
Però si no fa sol, soc un si REmbemoll.
Re m'importa més que mi, tinc un do, i SI♭que s'hi està bé.

SI♭I si és cert que ja no tens por a la mort, deixa de mirar-te FAels peus.
SI♭I si és cert que ja no tens por a SI♭ml'amor…

FAI REmquan SI♭et DOmiro FAm'il·lumino, igual que quan miro el cel.
PeREmSI♭quanDOta FAgent ha mort d'amor, quants estels.
I REmem preSI♭gunDOto qui FAserà el següent a pujar a dalt al ciberespai.
EsREmpeSI♭ro DOque FAmoli molt.
I REmja mai SI♭més DOpoder FAtornar a morir d'amor, cosa que jo mai he entès.
De REmsobSI♭te DOno FAem batega el cor,
i REmla SI♭DOgiFAa s'apodera del meu cos.
Soc REmtan SI♭lluny DOaFAra de tot, i que s'hi està bé.

SI♭I si és cert que ja no tens por a la mort, deixa de mirar-te FAels peus.
SI♭I si és cert que ja no tens por a SI♭ml'amor…

FANo tens por a la mort.
FANo tens por a la mort.
SI♭No tens por a l'amor.
FANo tens por a l'amor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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