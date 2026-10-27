La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAREmSI♭DOFA
Hi ha tantes coses que m'importen i SI♭no m'aporten res. Però, sisplau, porta'n més, tu ja ho REmveus. Que feia dies que SI♭no anava amb el coll alt i el pit enfora del FAcos. Estic veient coses que no moREmlen gens. De petit em SI♭deien que era un món de «lokus» i ara en soc un d'ells. I ara ploro amb clau de REmsol. Però si no fa sol, soc un si REmbemoll. Re m'importa més que mi, tinc un do, i SI♭que s'hi està bé.
SI♭I si és cert que ja no tens por a la mort, deixa de mirar-te FAels peus. SI♭I si és cert que ja no tens por a SI♭ml'amor…
FAI REmquan SI♭et DOmiro FAm'il·lumino, igual que quan miro el cel. PeREmrò SI♭quanDOta FAgent ha mort d'amor, quants estels. I REmem preSI♭gunDOto qui FAserà el següent a pujar a dalt al ciberespai. EsREmpeSI♭ro DOque FAmoli molt. I REmja mai SI♭més DOpoder FAtornar a morir d'amor, cosa que jo mai he entès. De REmsobSI♭te DOno FAem batega el cor, i REmla SI♭màDOgiFAa s'apodera del meu cos. Soc REmtan SI♭lluny DOaFAra de tot, i que s'hi està bé.
SI♭I si és cert que ja no tens por a la mort, deixa de mirar-te FAels peus. SI♭I si és cert que ja no tens por a SI♭ml'amor…
FANo tens por a la mort. FANo tens por a la mort. SI♭No tens por a l'amor. FANo tens por a l'amor.