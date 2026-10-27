A ca
LAvall de dos llocs, despu REllat vers el món,
esqui
LAvant decisions, so REmiant que perdo avions,
no tinc
LAesma per a res, tants MImanys i només he a REprès…
Que
LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, RE LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc REtemps, SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc. SIm DO#m
Em convi
LAdes a dinar i, a mig REàpat, me n'he d'anar.
Em
LAsap greu de debò, però faig REtard a no sé on.
Tot a
LAmitges cap per avall, tot MImfet i deixat es REtar. LANo tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, RE LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc REtemps, SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc, SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc. A FA#ha!
A ca
SIvall de dos llocs, despu MIllat vers el món,
esqui
SIvant decisions, so MImiant que perdo avions,
no tinc
SIesma per a res, no, MItants anys i només he après…
Que
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc MItemps, LAno tinc temps per pensar que no MItinc temps per pensar que no SItinc, LAno tinc temps per pensar que no MItinc temps per pensar que no SItinc, SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc MItemps, SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar. MI
esqui
no tinc
Que
Em convi
Em
Tot a
A ca
esqui
no tinc
Que