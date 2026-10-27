No tinc temps (Acords)

Acords de la cançó "No tinc temps"

Acords Acords
Mazoni
mazoni esgarrapada
mazoni esgarrapada
A caLAvall de dos llocs, despuREllat vers el món,
esquiLAvant decisions, soREmiant que perdo avions,
no tinc LAesma per a res, tants MImanys i només he aREprès…

Que LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, RE
LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc REtemps,
SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc. SIm DO#m

Em conviLAdes a dinar i, a mig REàpat, me n'he d'anar.
Em LAsap greu de debò, però faig REtard a no sé on.
Tot a LAmitges cap per avall, tot MImfet i deixat esREtar.

LANo tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, RE
LAno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc REtemps,
SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc,
SOLno tinc temps per pensar que no REtinc temps per pensar que no LAtinc. AFA#ha!

A caSIvall de dos llocs, despuMIllat vers el món,
esquiSIvant decisions, soMImiant que perdo avions,
no tinc SIesma per a res, no, MItants anys i només he après…

Que SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc MItemps,
LAno tinc temps per pensar que no MItinc temps per pensar que no SItinc,
LAno tinc temps per pensar que no MItinc temps per pensar que no SItinc,
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc MItemps,
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar, MI
SIno tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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