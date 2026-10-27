No tingues por (Acords)

Ja no puc veure més enllà

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas obrint pas
obrint pas obrint pas
SIm SOL LA FA#
SIm SOL LA x2

SImJa no puc SOLveure més enLAllà
dels teus ulls FA#mque m'estan miSImrant.
Quants cops hem SOLhagut de caLAllar? FA#

SImHe estat un SOLtemps sense penLAsar
somriures FA#mque no tornaSImran,
he estat un SOLtemps sense parLAlar. FA#

RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos.
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.

SIm SOL LA FA# x4

SImJa no puc SOLveure més enLAllà
dels teus ulls FA#mque m'estan miSImrant.
Quants cops hem SOLhagut de caLAllar? FA#

SImHe estat un SOLtemps sense penLAsar
somriures FA#mque no tornaSImran,
he estat un SOLtemps sense parLAlar. FA#

RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos.
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.

SIm SOL LA FA# x4

SImSi l'haguéreu SOLvist plorar, LAmai no l'hauFA#mríeu
SImoblidat, com jo, SOLque sempre LAel duc dins el FA#mmeu cap.
SImLa gent es preSOLgunta com soc LAcapaç d'oFA#mdiar.
SImSi l'haguéreu SOLvist plorar, LAmai no l'hauFA#mríeu

obliSIm→SOLdat.LA→FA#m
ObliSIm→SOLdat.LA→FA#m
ObliSIm→SOLdat.LA→FA#m
ObliSIm→SOLdat.LA→FA#m

RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos.
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.

RE LA FA#m SOL
RE LA SIm x4

RESempre aniLArem FA#mobrint SOLpas...
RESempre aniLArem SImobrint pas...
RESempre aniLArem FA#mobrint SOLpas...
RESempre aniLArem SImobrint pas...

RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos.
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor,
REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.

RECap agresLAsió sense resFA#mposSOLta...
RECap agresLAsió sense resSImposta...
RECap agresLAsió sense resFA#mposSOLta...
RECap agresLAsió sense resSImposta...

RE LA FA#m SOL
RE LA SIm x4

RESempre aniLArem FA#mobrint SOLpas...
RESempre aniLArem SImobrint pas...
RESempre aniLArem FA#mobrint SOLpas...
RESempre aniLArem SImobrint pas...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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