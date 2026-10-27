SImJa no puc SOLveure més enLAllà dels teus ulls FA#mque m'estan miSImrant. Quants cops hem SOLhagut de caLAllar? FA#
SImHe estat un SOLtemps sense penLAsar somriures FA#mque no tornaSImran, he estat un SOLtemps sense parLAlar. FA#
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor, REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos. RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor, REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.
SImSOLLAFA# x4
SImJa no puc SOLveure més enLAllà dels teus ulls FA#mque m'estan miSImrant. Quants cops hem SOLhagut de caLAllar? FA#
SImHe estat un SOLtemps sense penLAsar somriures FA#mque no tornaSImran, he estat un SOLtemps sense parLAlar. FA#
RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor, REja ningú emLAbrutarà el teu SImcos. RENo estàs LAsol, FA#mno tingues SOLpor, REja ningú desLAtruirà el teu SImcor.
SImSOLLAFA# x4
SImSi l'haguéreu SOLvist plorar, LAmai no l'hauFA#mríeu SImoblidat, com jo, SOLque sempre LAel duc dins el FA#mmeu cap. SImLa gent es preSOLgunta com soc LAcapaç d'oFA#mdiar. SImSi l'haguéreu SOLvist plorar, LAmai no l'hauFA#mríeu