Recordo de SI♭sus4vegades SI♭com érem SI♭sus4tu i jo. SI♭Gairebé no SI♭sus4puc creure SI♭com ha canSI♭sus4viat tot. SOLm→Penso que FA→potser soc SI♭jo.
Potser ara esSI♭sus4tàs cansada, SI♭potser no SI♭sus4saps què fer. SI♭Ara la sort SI♭sus4s'amaga, jo SI♭te la SI♭sus4trobaré, SOLm→deixa que ho FA→faci per SI♭tu.
UuuuSOLmuuh! MI♭→No tinguis SI♭por. UuuuSOLmuuh! Pots MI♭→canviar-ho SI♭tot, però DOmde moment aMI♭→costa't i FA→fes-me un SI♭petó.
Si la gent SI♭sus4t'atabala, SI♭si busques SI♭sus4un amic, SI♭si no veus SI♭sus4les coses clares, SI♭enrecorSI♭sus4da't de mi. SOLm→Jo penso en FA→tu, pensa en SI♭mi. SI♭sus4SI♭SI♭sus4 DOmJo penso en tu, MI♭→tu pensa en FAmi.
SOLmFADOmLA♭SI♭DO→MI♭ SI♭SI♭sus4SI♭SI♭sus4
SI♭Ja sé que tu ets SI♭sus4molt dolSI♭ça. TuruSI♭sus4ru tuu! SI♭Els mosquits m'ho SI♭sus4van dir. SI♭TuruSI♭sus4ru tuu! SI♭Ja sé que tu ets SI♭sus4molt dolSI♭ça. TuruSI♭sus4ru tuu! SI♭Ja sé com ets SI♭sus4per dins. SI♭TuruSI♭sus4ru tuu!