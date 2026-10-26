No tinguis por (Acords)

Uuuuuuh! No tinguis por

Acords Acords
Gossos
gossos metamorfosi
gossos metamorfosi
SI♭→UuuuSOLmuuh! MI♭→No tinguis SI♭por.
UuuuSOLmuuh! Pots MI♭→canviar-ho SI♭tot.

Recordo de SI♭sus4vegades SI♭com érem SI♭sus4tu i jo.
SI♭Gairebé no SI♭sus4puc creure SI♭com ha canSI♭sus4viat tot.
SOLm→Penso que FA→potser soc SI♭jo.

Potser ara esSI♭sus4tàs cansada, SI♭potser no SI♭sus4saps què fer.
SI♭Ara la sort SI♭sus4s'amaga, jo SI♭te la SI♭sus4trobaré,
SOLm→deixa que ho FA→faci per SI♭tu.

UuuuSOLmuuh! MI♭→No tinguis SI♭por.
UuuuSOLmuuh! Pots MI♭→canviar-ho SI♭tot, però DOmde moment
aMI♭→costa't i FA→fes-me un SI♭petó.

Si la gent SI♭sus4t'atabala, SI♭si busques SI♭sus4un amic,
SI♭si no veus SI♭sus4les coses clares, SI♭enrecorSI♭sus4da't de mi.
SOLm→Jo penso en FA→tu, pensa en SI♭mi. SI♭sus4 SI♭ SI♭sus4
DOmJo penso en tu, MI♭→tu pensa en FAmi.

SOLm FA DOm LA♭ SI♭ DO→ MI♭
SI♭ SI♭sus4 SI♭ SI♭sus4

SI♭Ja sé que tu ets SI♭sus4molt dolSI♭ça. TuruSI♭sus4ru tuu!
SI♭Els mosquits m'ho SI♭sus4van dir. SI♭TuruSI♭sus4ru tuu!
SI♭Ja sé que tu ets SI♭sus4molt dolSI♭ça. TuruSI♭sus4ru tuu!
SI♭Ja sé com ets SI♭sus4per dins. SI♭TuruSI♭sus4ru tuu!

SI♭→UuuuSOLmuuh! MI♭→No tinguis SI♭por.
UuuuSOLmuuh! Pots MI♭→canviar-ho SI♭tot.
UuuuSOLmuuh! MI♭→No tinguis SI♭por.
UuuuSOLmuuh! Pots MI♭→canviar-ho SI♭tot.

CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.
CaSI♭mina SI♭sus4sempre, SI♭no SI♭sus4tinguis por.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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