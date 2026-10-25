No tinguis pressa (Acords)

Diuen que estic una mica boig

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
Intro: RE LA SOL LA x2

REDiuen que estic LAuna mica SOLboig,
que tinc el LAcervell sota el ventre.
REPerò jo al llit LAno sé estar-m'hi SOLsol,
vaig néixer amb LAl'ànima calenta.

Al SImcarrer, al LAbar, busSOLcant un LApla.
Si al fiSImnal he de paLAgar,
almenys puc SOLdir que dono LAfeina.

SImSi t'inLAteressa, SOLsaps la meva aLAdreça,
SImem troLAbaràs al SOLmig del somni més LAhumit.
REUououoLAuoSOLuo! Obre les LAportes.
SImUouoLAuououo! SOLSi estàs caLAlenta.
SImUouoLAuouoSOLuo! Treu-te la LAroba.
SImUouoLAuouoSOLuo! No tinguis LApressa.

RE LA SOL LA x2

RENena, el meu aLAmor està creSOLmant,
però no m'aLAgrada fer-ho amb pressa.
REEspera que el LAfoc sigui més SOLgran
i al fiLAnal veuràs com vessa.

A soSImbre, a LAsota, al SOLllit o LAdrets,
o miSImllor anem a algun LAlloc
on potser SOLalgú ens pugui LAveure.

SImPotser esLAtàs roent, peSOLrò no t'atreLAveixes.
SImNo imporLAta l'hora que SOLés, vine'm a LAveure.
REUououoLAuoSOLuo! Obre les LAportes.
SImUououoLAuouo! Si SOLestàs caLAlenta.
SImUouoLAuououo! SOLTreu-te la LAroba.
SImUouoLAuououo! SOLNo tinguis LApressa.

RE LA SOL LA x4

SImSi t'inLAteressa, SOLsaps la meva aLAdreça,
SImem troLAbaràs al SOLmig del somni més LAhumit.
SImPotser LAestàs roSOLent, però no t'atreLAveixes.
SImNo imLAporta l'hoSOLra que és, vine'm a LAveure.
REUououoLAuoSOLuo! Obre les LAportes.
SImUouoLAuououo! SOLSi estàs caLAlenta.
SImUouoLAuouoSOLuo! Treu-te la LAroba.
SImUouoLAuouoSOLuo! No tinguis LApressa.
SImUoLAuoSOLuoLAuouo!
SImUoLAuoSOLuoLAuouo!
SImUoLAuoSOLuoLAuouo!
SImUoLAuoSOLuoLAuouo!

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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