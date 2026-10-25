Intro:
RE LA SOL LA x2 REDiuen que estic LAuna mica SOLboig,
que tinc el
LAcervell sota el ventre. REPerò jo al llit LAno sé estar-m'hi SOLsol,
vaig néixer amb
LAl'ànima calenta.
Al
SImcarrer, al LAbar, bus SOLcant un LApla.
Si al fi
SImnal he de pa LAgar,
almenys puc
SOLdir que dono LAfeina. SImSi t'in LAteressa, SOLsaps la meva a LAdreça, SImem tro LAbaràs al SOLmig del somni més LAhumit. REUououo LAuo SOLuo! Obre les LAportes. SImUouo LAuououo! SOLSi estàs ca LAlenta. SImUouo LAuouo SOLuo! Treu-te la LAroba. SImUouo LAuouo SOLuo! No tinguis LApressa. RE LA SOL LA x2 RENena, el meu a LAmor està cre SOLmant,
però no m'a
LAgrada fer-ho amb pressa. REEspera que el LAfoc sigui més SOLgran
i al fi
LAnal veuràs com vessa.
A so
SImbre, a LAsota, al SOLllit o LAdrets,
o mi
SImllor anem a algun LAlloc
on potser
SOLalgú ens pugui LAveure. SImPotser es LAtàs roent, pe SOLrò no t'atre LAveixes. SImNo impor LAta l'hora que SOLés, vine'm a LAveure. REUououo LAuo SOLuo! Obre les LAportes. SImUououo LAuouo! Si SOLestàs ca LAlenta. SImUouo LAuououo! SOLTreu-te la LAroba. SImUouo LAuououo! SOLNo tinguis LApressa. RE LA SOL LA x4 SImSi t'in LAteressa, SOLsaps la meva a LAdreça, SImem tro LAbaràs al SOLmig del somni més LAhumit. SImPotser LAestàs ro SOLent, però no t'atre LAveixes. SImNo im LAporta l'ho SOLra que és, vine'm a LAveure. REUououo LAuo SOLuo! Obre les LAportes. SImUouo LAuououo! SOLSi estàs ca LAlenta. SImUouo LAuouo SOLuo! Treu-te la LAroba. SImUouo LAuouo SOLuo! No tinguis LApressa. SImUo LAuo SOLuo LAuouo! SImUo LAuo SOLuo LAuouo! SImUo LAuo SOLuo LAuouo! SImUo LAuo SOLuo LAuouo! RE
que tinc el
vaig néixer amb
Al
Si al fi
almenys puc
però no m'a
i al fi
A so
o mi
on potser