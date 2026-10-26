Intro:
SOL RE/ FA# x4 SOLEl meu RE/ FA#cap, el meu cor MIm7s'aguanten d'un DOfil d'antics re SOLcords.
El meu
SIm7cor, el meu LAmcap,
barrejats a
REdins del mateix SOLsac. RE/ FA# SOL
Un grapat
RE/ FA#de raons MIm7per a passar DOfull a un dia SOLnou. SIm7 LAm RE SOLPerò de nou RE/ FA#atrapat REsus4/ FA#creient millors DOsempre els temps pas SOL→ SIm7→ DO→ REsats. LAm7La nit se m'es REcapa dins d'un LAm7bar,
no vull tornar
REa casa. LAmNo tinc pressa SImper fer-me DOgran,
però no torna
REran... SOLNo torna MIm7ran mo DOments que e REnyoro. SOLTots aquells LAmanys no DOtorna REran. SOLLes busques DOdel temps SI7van enda MImvant, MImmaj7
impo
LAm7nents. Ja mai REmés tornaran. SOL MIm DO RE x2 SOLEl meu RE/ FA#cap, el meu cor MIm7s'aguanten d'un DOfil d'antics re SOL→ SIm7→ LAm→ REcords. SOLEl meu RE/ FA#cor, el meu cap, REsus4/ FA#barrejats a DOdins del mateix SOLsac. SIm7 DO RE LAm7L'estiu plega REveles per en LAm7guany.
La tardor
REno vol tar LAmdar.
El fred
SImva glaçant el pas DOsat
i no torna
RErà. SOLNo torna MIm7ran mo DOments que e REnyoro. SOLTots aquells LAmanys no DOtorna REran. SOLLes busques DOdel temps SI7van enda MImvant, MImmaj7
impo
LAm7nents. Ja mai REmés tornaran. SOLNo torna MIm7ran mo DOments que e REnyoro. SOLTots aquells LAmanys no DOtorna REran. SOLLes busques DOdel temps SI7van enda MImvant, MImmaj7
impo
LAm7nents. Ja mai REmés tornaran. SOL MIm DO RE x4 SOL
El meu
barrejats a
Un grapat
no vull tornar
però no torna
impo
La tardor
El fred
i no torna
impo
impo