No tornaran (Acords)

El meu cap, el meu cor

Acords Acords
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Intro: SOL RE/FA# x4

SOLEl meu RE/FA#cap, el meu cor
MIm7s'aguanten d'un DOfil d'antics reSOLcords.
El meu SIm7cor, el meu LAmcap,
barrejats a REdins del mateix SOLsac. RE/FA# SOL

Un grapat RE/FA#de raons
MIm7per a passar DOfull a un dia SOLnou. SIm7 LAm RE
SOLPerò de nou RE/FA#atrapat
REsus4/FA#creient millors DOsempre els temps pasSOL→SIm7→DO→REsats.

LAm7La nit se m'esREcapa dins d'un LAm7bar,
no vull tornar REa casa.
LAmNo tinc pressa SImper fer-me DOgran,
però no tornaREran...

SOLNo tornaMIm7ran moDOments que eREnyoro.
SOLTots aquells LAmanys no DOtornaREran.
SOLLes busques DOdel temps SI7van endaMImvant, MImmaj7
impoLAm7nents. Ja mai REmés tornaran.

SOL MIm DO RE x2

SOLEl meu RE/FA#cap, el meu cor
MIm7s'aguanten d'un DOfil d'antics reSOL→SIm7→LAm→REcords.
SOLEl meu RE/FA#cor, el meu cap,
REsus4/FA#barrejats a DOdins del mateix SOLsac. SIm7 DO RE

LAm7L'estiu plega REveles per enLAm7guany.
La tardor REno vol tarLAmdar.
El fred SImva glaçant el pasDOsat
i no tornaRErà.

SOLNo tornaMIm7ran moDOments que eREnyoro.
SOLTots aquells LAmanys no DOtornaREran.
SOLLes busques DOdel temps SI7van endaMImvant, MImmaj7
impoLAm7nents. Ja mai REmés tornaran.
SOLNo tornaMIm7ran moDOments que eREnyoro.
SOLTots aquells LAmanys no DOtornaREran.
SOLLes busques DOdel temps SI7van endaMImvant, MImmaj7
impoLAm7nents. Ja mai REmés tornaran.

SOL MIm DO RE x4
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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