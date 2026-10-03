Intro:
MI SI DO#m SI x2 MILes for SImigues que DO#mviuen so SIta la ne MIve SIra, DO#m SI MIaquell SIpany de la DO#mporta SIque s'ha d'a MIpri SIar, DO#m SI MIun tros SIde llonga DO#mnissa que no SIera tan MIse SIca, DO#m SI MIi l'a SIvís de cor DO#mreus que sem SIpre arri MIba SItard. DO#m SI MIFlors de SIplàstic mar DO#mcides, an SItigues lli MIbre SItes, DO#m SI MIla llum SIquieta DO#mi vermella SIdel contes MIta SIdor, DO#m SI MIuna SIvella fal DO#mdilla que t'a SInava es MItre SIta DO#m SI MIi fa SImés de vint DO#mdies que SIpenja al MIbal SIcó. DO#m SI LALa torreta on plan SItàvem maria, SOL#mi per dissi DO#m→mular, SI LAun brot de cama FA#mmilla, ara dorm avor LArida
plena de bu
SIrilles que no cal re MI SI DO#mgar. SINo torna MIràs. SI
No
DO#mtor SIna MI SI DO#mràs. SINo torna MI SI DO#m SIràs. MICalai SIxets plens de DO#mfotos cru SIels que ens de MIla SIten, DO#m SI MIaquell SIpòster DO#md'Holanda SIque s'ha d'em MImar SIcar, DO#m SI MIuna SItapa de DO#mwàter que és SIsempre aixe MIca SIda, DO#m SI MIi la SIpasta de DO#mdents se SIca i sense MIta SIpar. DO#m SI LALlibres vells plens de SIdedicatòries SOL#mque ara fan tan de DO#m→mal, SI LAmitjons bruts, o FA#mpitjor, que han perdut la pa LArella
i de pas amb
SIella tota utili MItat. SI DO#m
No torna
MI SIràs. DO#m SI
No torna
MI SIràs. DO#m SI
No torna
MI SIràs. DO#m SI
No torna
MI SIràs. DO#m SI
No torna
MI SIràs. DO#m SI
plena de bu
No
i de pas amb
No torna
No torna
No torna
No torna
No torna