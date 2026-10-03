No tornaràs (Acords)

Llibres vells plens de dedicatòries que ara fan tan de mal

Acords Acords
Els Pets
Intro: MI SI DO#m SI x2

MILes forSImigues que DO#mviuen soSIta la neMIveSIra, DO#m SI
MIaquell SIpany de la DO#mporta SIque s'ha d'aMIpriSIar, DO#m SI
MIun tros SIde llongaDO#mnissa que no SIera tan MIseSIca, DO#m SI
MIi l'aSIvís de corDO#mreus que semSIpre arriMIba SItard. DO#m SI
MIFlors de SIplàstic marDO#mcides, anSItigues lliMIbreSItes, DO#m SI
MIla llum SIquieta DO#mi vermella SIdel contesMItaSIdor, DO#m SI
MIuna SIvella falDO#mdilla que t'aSInava esMItreSIta DO#m SI
MIi fa SImés de vint DO#mdies que SIpenja al MIbalSIcó. DO#m SI

LALa torreta on planSItàvem maria,
SOL#mi per dissiDO#m→mular, SI
LAun brot de camaFA#mmilla, ara dorm avorLArida
plena de buSIrilles que no cal reMISIDO#mgar.
SINo tornaMIràs. SI
No DO#mtorSInaMISIDO#mràs.
SINo tornaMISIDO#mSIràs.

MICalaiSIxets plens de DO#mfotos cruSIels que ens deMIlaSIten, DO#m SI
MIaquell SIpòster DO#md'Holanda SIque s'ha d'emMImarSIcar, DO#m SI
MIuna SItapa de DO#mwàter que és SIsempre aixeMIcaSIda, DO#m SI
MIi la SIpasta de DO#mdents seSIca i sense MItaSIpar. DO#m SI

LALlibres vells plens de SIdedicatòries
SOL#mque ara fan tan de DO#m→mal, SI
LAmitjons bruts, o FA#mpitjor, que han perdut la paLArella
i de pas amb SIella tota utiliMItat. SI DO#m

No tornaMISIràs.DO#mSI
No tornaMISIràs.DO#mSI
No tornaMISIràs.DO#mSI
No tornaMISIràs.DO#mSI
No tornaMISIràs.DO#mSI

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi