DOQuan la claSOLror vingui a busLAmcar-SOLme, FAquan tanquin DOaquests ulls huSOLmans, FApotser en tinSOLdré uns de més DOgrans LAm FAo potser, qui ho SOLsap, s'aturaDOran.
DOD'on vens, on SOLvas, qui ets i qui LAmseSOLràs? FAAquesta DOnit m'ho he pregunSOLtat. FAI és que d'aSOLquí no vull marDOxar: LAm FAm'agrada més SOLque el més enDOllà.
DODiuen que SOLt'han posat a LAmprova, SOL FAque per aiDOxò tens la lliberSOLtat, FAque has d'escollir enSOLtre el bé i el DOmal, LAm FAperò ets com vas néiSOLxer i ho seDOràs.
MImNo vaig LAmtriar ser tal com FAsoc ni ser huSOLmà, i és que tamMImpoc puc expliLAmcar tot el que he FAfet o faré deSOLmà. I MImno sé pas què m'esLAmpera, però ha de FAser millor, ha de SOLser millor. MImVoldria tornar LAmenrere, però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.
DODiuen que SOLpotser és per feLAmblesa, SOL FAdiuen que és DOper manca de SOLfe. FANo em fa verSOLgonya confesDOsar LAm FAque hi ha SOLcoses que em fan DOpor.
DODoncs no perSOLdrà la meva aLAmdreça SOL FAni la d'aquells que DOjo he estiSOLmat, FAni esclaus, reis, SOLbojos ni maDOlalts. LAm FATant li fa, SOLque li és iDOgual.
MImNo vaig LAmtriar ser tal com FAsoc ni ser huSOLmà, i és que tamMImpoc puc expliLAmcar tot el que he FAfet o faré deSOLmà. I MImno sé pas què m'esLAmpera, però ha de FAser millor, ha de SOLser millor. MImVoldria tornar LAmenrere, però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.
FAI com volen que MImjo em cregui que en un LAmllibre hi puc trobar la FAgran diferència entre el bé i el mal i el passaSOLport cap al paradís?
DOSi jo maSOLteix estic conLAmdemnat SOL FAper no creure DOel que no SOLveig, FAper voler teSOLnir moltes coDOses, LAm FAper ser SOLtal com em van DOfer.
MImNo, jo no vull canLAmviar-me. Mai ho he FAdesitjat, mai ho he SOLdesitjat. MImNo vull pas ser un LAmaltre, mai ho he FAdesitjat, mai ho he SOLdesitjat.