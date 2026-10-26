No vaig triar (Acords)

Quan la claror vingui a buscar-me

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto la caixa que puja i baixa
lax n busto la caixa que puja i baixa
DO SOL LAm SOL

DOQuan la claSOLror vingui a busLAmcar-SOLme,
FAquan tanquin DOaquests ulls huSOLmans,
FApotser en tinSOLdré uns de més DOgrans LAm
FAo potser, qui ho SOLsap, s'aturaDOran.

DOD'on vens, on SOLvas, qui ets i qui LAmseSOLràs?
FAAquesta DOnit m'ho he pregunSOLtat.
FAI és que d'aSOLquí no vull marDOxar: LAm
FAm'agrada més SOLque el més enDOllà.

DODiuen que SOLt'han posat a LAmprova, SOL
FAque per aiDOxò tens la lliberSOLtat,
FAque has d'escollir enSOLtre el bé i el DOmal, LAm
FAperò ets com vas néiSOLxer i ho seDOràs.

MImNo vaig LAmtriar ser tal com FAsoc ni ser huSOLmà,
i és que tamMImpoc puc expliLAmcar
tot el que he FAfet o faré deSOLmà.
I MImno sé pas què m'esLAmpera,
però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.
MImVoldria tornar LAmenrere,
però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.

DODiuen que SOLpotser és per feLAmblesa, SOL
FAdiuen que és DOper manca de SOLfe.
FANo em fa verSOLgonya confesDOsar LAm
FAque hi ha SOLcoses que em fan DOpor.

DODoncs no perSOLdrà la meva aLAmdreça SOL
FAni la d'aquells que DOjo he estiSOLmat,
FAni esclaus, reis, SOLbojos ni maDOlalts. LAm
FATant li fa, SOLque li és iDOgual.

MImNo vaig LAmtriar ser tal com FAsoc ni ser huSOLmà,
i és que tamMImpoc puc expliLAmcar
tot el que he FAfet o faré deSOLmà.
I MImno sé pas què m'esLAmpera,
però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.
MImVoldria tornar LAmenrere,
però ha de FAser millor, ha de SOLser millor.

FAI com volen que MImjo em cregui
que en un LAmllibre hi puc trobar
la FAgran diferència entre el bé i el mal
i el passaSOLport cap al paradís?

DOSi jo maSOLteix estic conLAmdemnat SOL
FAper no creure DOel que no SOLveig,
FAper voler teSOLnir moltes coDOses, LAm
FAper ser SOLtal com em van DOfer.

MImNo, jo no vull canLAmviar-me.
Mai ho he FAdesitjat, mai ho he SOLdesitjat.
MImNo vull pas ser un LAmaltre,
mai ho he FAdesitjat, mai ho he SOLdesitjat.

MIm LAm FA SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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